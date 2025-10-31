Situacija u BiH tema debate u Vijeću sigurnosti UN-a

Jasmina Ibrahimović
Foto: Fena (Arhiva)

Situacija u Bosni i Hercegovini bit će tema današnje debate u Vijeći sigurnosti Ujedinjenih naroda koja počinje u 10.00 sati po lokalnom vremenu (15.00 po srednjoevropskom), objavljeno je na web stranici Ujedinjenih naroda.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić obratit će se na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a povodom Izvještaja visokog predstavnika za BiH, najavljeno je iz njegovog kabineta.

Visoki predstavnik Christian Schmidt se neće obratiti na sjednici kojom predsjedava Rusija, a koja ne priznaje njemačkog diplomatu.

Očekuje se da se obrate i predstavnici stalnih članica Vijeća sigurnosti – Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Kine i Ruske Federacije – te pojedinih nestalnih članica Vijeća.

Predviđeno je i obraćanje predstavnika Hrvatske i Srbije.

Oni će, u skladu sa uobičajenom procedurom, iznijeti stavove svojih zemalja o trenutnim političkim prilikama u Bosni i Hercegovini i ulozi međunarodne zajednice.

