EU i UN pokreću program od 7,5 miliona eura za jačanje borbe protiv rodno zasnovanog nasilja u BiH

Više od 120 stručnjaka i stručnjakinja iz 55 gradova širom Bosne i Hercegovine okupilo se u Sarajevu na trodnevnom događaju koji je označio zvanično pokretanje novog EU programa „Unapređenje prevencije i odgovora na rodno zasnovano nasilje u BiH“, vrijednog 7,5 miliona eura. Program je dio šire inicijative Akcelerator rodne ravnopravnosti, koju finansiraju Evropska unija, Švedska i Danska, a implementiraju UN Women, UNDP, UNFPA i UNICEF u saradnji s institucijama BiH.

Tokom susreta predstavnici ministarstava, socijalnih službi, pravosuđa, policije, zdravstva, sigurnih kuća i organizacija civilnog društva radili su zajedno na mapiranju ključnih propusta u sistemu zaštite te na definisanju pravaca djelovanja koji će, u naredne tri i po godine, fragmentirani institucionalni odgovor pretvoriti u usklađen i efikasan sistem podrške preživjelima.

Prema jedinstvenom sistemu zaštite

Planirani „mapa puta“ usmjerena je na uspostavljanje snažne koordinacije između policije, pravosuđa, socijalne i zdravstvene zaštite te sigurnih kuća, ali i uključivanje drugih lokalnih servisa koji mogu pružiti hitnu pomoć i upućivanje. Fokus je na bržim i kvalitetnijim uslugama, pristupu zasnovanom na razumijevanju traume i stvaranju održivih ekonomskih mogućnosti za žene koje su preživjele nasilje.

Posebno je naglašena važnost dugoročnog partnerstva sa zajednicama i grupama koje se suočavaju s višestrukom diskriminacijom – Romkinjama, ženama s invaliditetom, LGBTIQ+ osobama, mladima i ženama u ruralnim sredinama – kako bi se mijenjale ukorijenjene društvene norme koje normalizuju ili opravdavaju nasilje.

Obaveze Bosne i Hercegovine

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Samra Filipović-Hadžiabdić podsjetila je da Bosna i Hercegovina ima jasne obaveze preuzete kroz Istanbulsku konvenciju i Zakon o ravnopravnosti spolova, ali da mnoge žene i dalje ne ostvaruju jednaku zaštitu.

Naglasila je da je novi EU program ključan za izgradnju koordinisanog multisektorskog odgovora, koji će institucionalne obaveze pretvoriti u stvarnu sigurnost i podršku za žene širom države.

Podrška Evropske unije i ključne reforme

Zamjenik šefa Delegacije EU u BiH Adebayo Babajide istakao je da je okončanje nasilja nad ženama temeljna evropska vrijednost i obaveza na putu BiH ka Evropskoj uniji. Program od 7,5 miliona eura usmjeren je na jačanje institucionalnih kapaciteta, sigurnijih usluga, podrške preživjelima i ekonomskih mogućnosti za žene. Također obuhvata podršku ključnim reformama u oblastima vladavine prava, ljudskih prava i socijalne zaštite.

Odgovor na alarmantne trendove

Program je pokrenut tokom globalne kampanje „16 dana aktivizma“ i dolazi u trenutku povećane zabrinutosti zbog femicida i drugih oblika nasilja u BiH. UN Women predstavnica u BiH Jo-Anne Bishop upozorila je da praznine u sistemu ostavljaju mnoge žene bez pravovremene pomoći, zbog čega je jačanje koordinisanog institucionalnog odgovora nužno.

Identifikovani prioriteti tokom ovog događaja vodit će implementaciju EU programa i doprinijeti da se dijalog pretoči u konkretne i mjerljive promjene u zajednicama širom Bosne i Hercegovine.