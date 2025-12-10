UN upozorava: Pet milijardi dolara ekološke štete svakog sata

Neodrživa proizvodnja hrane i fosilnih goriva stvara ekološku štetu procijenjenu na pet milijardi dolara svakog sata, navodi se u novom izvještaju Global Environment Outlook (GEO) koji je za Program UN-a za okoliš pripremilo 200 istraživača. U dokumentu se naglašava da klimatske promjene, uništavanje prirode i zagađenje više nisu izolirane ekološke teme, nego problemi koji direktno podrivaju ekonomiju, zdravlje ljudi, sigurnost hrane i vode te doprinose globalnim sukobima.

Autori upozoravaju da se ekološke krize ubrzavaju paralelno s rastom stanovništva i potražnje za energijom i hranom, pri čemu se veliki dio tih potreba i dalje zadovoljava metodama koje degradiraju planet. Istaknuto je da je održiv sistem moguć, ali zahtijeva političku odlučnost i spremnost na duboke promjene.

Upozorenja prate i ocjene o otežanom međunarodnom dogovoru. Geopolitičke napetosti i interesi zemalja i korporacija koje se protive ekološkim reformama usporile su pregovore. Zemlje poput Saudijske Arabije, Irana, Rusije, Turske i Argentine snažno su se protivile referencama o smanjenju upotrebe fosilnih goriva, plastike i mesa, zbog čega nije postignut zajednički zaključak.

Delegacije koje su podržale ambiciozniju ekološku agendu poručile su da naučna saznanja ne mogu biti predmet političkog pregovaranja. U ime 28 zemalja Velika Britanija je naglasila da pravo na zaštitu nacionalnih interesa ne smije potisnuti naučno utemeljene podatke.

GEO izvještaj navodi i ekonomske koristi ekološke tranzicije. Procjenjuje se da bi koristi samo od klimatskih mjera mogle doseći vrijednost od 20 trilijuna dolara godišnje do 2070. godine, te do 100 trilijuna dolara do kraja stoljeća. Autori poručuju da bi države i privatni sektor dugoročno ostvarili veći profit ulaganjem u rješavanje problema nego njihovim ignoriranjem.