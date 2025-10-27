U Domu mladih Tuzla izložba “Odučavanje od Daytona”

Ali Huremović
U Domu mladih Tuzla izložba “Odučavanje od Daytona

U izložbenom holu Doma mladih Tuzla, u četvrtak 30. oktobra 2025. godine, s početkom u 18 sati, bit će otvorena izložba umjetničkih radova pod nazivom “Odučavanje od Daytona / Unlearning Dayton”. Svoja djela će predstaviti učenici i učenice JU Mješovite srednje Građevinsko-geodetske škole Tuzla.

Izložba nastaje povodom trideset godina od potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma, s idejom da se otvori prostor za promišljanje značenja mira i slobode među mladima. Iako je Daytonski sporazum okončao rat, organizatori podsjećaju da su njegove posljedice duboko oblikovale svakodnevni život, u kojem se i danas prepoznaju nepravda, podjele i društvena stagnacija.

“Odučavanje od Daytona” postavlja pitanje kako mladi vide mir u sistemu koji je stvoren prije njihovog rođenja. Kroz umjetnički izraz, učenici istražuju teme društvene nepravde, korupcije, nasilja i militarizacije, ali i mogućnosti solidarnosti i zajedničke budućnosti. Projekat je rezultat višemjesečnog rada koji povezuje obrazovanje, umjetnost i društveni angažman, s posebnim naglaskom na antifašističko naslijeđe i međugeneracijsku saradnju.

Organizatori izložbe su Front Slobode Tuzla i kancelarija Rosa Luxemburg Stiftung, u saradnji sa Centrom za kulturu Tuzla. Ulaz na izložbu je slobodan, a građani su pozvani da prisustvom podrže mlade autore i njihove ideje o miru, slobodi i promjeni.

pročitajte i ovo

Kultura

U BKC-u Tuzla otvorenje izložbe akademskog slikara Mehmeda Klepe

BiH

Oldtajmeri zablistali u Zvorniku, oduševili publiku na prvoj izložbi

Tuzla i TK

U Tuzli sutra izložba o presudama za genocid u Srebrenici

Tuzla i TK

Najavljena izložba “Graditeljski simboli Tuzle” povodom 71. godišnjice Arhiva TK

Vijesti

Zatvorena 26. Likovna kolonija “Breške”: Umjetnost, prijateljstva i inspiracija pod stoljetnim...

Magazin

Tramvaj snova i izložba pod zvijezdama otvorili Garden of Dreams festivalsku...

Vijesti

Usvajanje Programa reformi BiH 2025 biće još jedan korak do članstva u NATO

Istaknuto

Tuzlake će u Novu godinu uvesti Adi Šoše

Tuzla i TK

U uži izbor za nagradu Meša Selimović žiri odabrao pet romana

Istaknuto

Fudbalerke ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla ostvarile sjajan vikend, ubjedljive pobjede seniorki i omladinki

Sport

Damir Džumhur izborio glavni žrijeb Mastersa u Parizu

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]