U Domu mladih Tuzla izložba “Odučavanje od Daytona”

U izložbenom holu Doma mladih Tuzla, u četvrtak 30. oktobra 2025. godine, s početkom u 18 sati, bit će otvorena izložba umjetničkih radova pod nazivom “Odučavanje od Daytona / Unlearning Dayton”. Svoja djela će predstaviti učenici i učenice JU Mješovite srednje Građevinsko-geodetske škole Tuzla.

Izložba nastaje povodom trideset godina od potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma, s idejom da se otvori prostor za promišljanje značenja mira i slobode među mladima. Iako je Daytonski sporazum okončao rat, organizatori podsjećaju da su njegove posljedice duboko oblikovale svakodnevni život, u kojem se i danas prepoznaju nepravda, podjele i društvena stagnacija.

“Odučavanje od Daytona” postavlja pitanje kako mladi vide mir u sistemu koji je stvoren prije njihovog rođenja. Kroz umjetnički izraz, učenici istražuju teme društvene nepravde, korupcije, nasilja i militarizacije, ali i mogućnosti solidarnosti i zajedničke budućnosti. Projekat je rezultat višemjesečnog rada koji povezuje obrazovanje, umjetnost i društveni angažman, s posebnim naglaskom na antifašističko naslijeđe i međugeneracijsku saradnju.

Organizatori izložbe su Front Slobode Tuzla i kancelarija Rosa Luxemburg Stiftung, u saradnji sa Centrom za kulturu Tuzla. Ulaz na izložbu je slobodan, a građani su pozvani da prisustvom podrže mlade autore i njihove ideje o miru, slobodi i promjeni.