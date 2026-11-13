Direktor IDDEEA Badnjević jedini predstavnik BiH na prestižnom Austrian Leadership Programu 2026

Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA), prof. dr. Almir Badnjević, odabran je za učešće na 22. izdanju međunarodnog programa Austrian Leadership Programs (ALPS 22), koji će se održati od 15. do 20. novembra 2026. godine u Austriji.

Badnjević je jedini predstavnik Bosne i Hercegovine u ovogodišnjoj generaciji programa, a njegovo učešće uslijedilo je na prijedlog ambasadora Republike Austrije u Bosni i Hercegovini.

Austrian Leadership Programs predstavlja međunarodnu inicijativu usmjerenu na povezivanje istaknutih profesionalaca i lidera iz različitih država, jačanje međunarodnog dijaloga i razvoj dugoročnih oblika institucionalne i profesionalne saradnje. Program realizuje Diplomatska akademija u Beču, uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Republike Austrije, a učesnicima pruža priliku da se neposredno upoznaju s austrijskim institucijama, javnim politikama i iskustvima u oblastima od međunarodnog značaja.

Izbor direktora Badnjevića za učešće u ovom programu predstavlja značajnu međunarodnu profesionalnu referencu, ali i priliku da se iskustva, rezultati i razvojni potencijali Bosne i Hercegovine predstave u okviru međunarodnog dijaloga s predstavnicima drugih država i austrijskih institucija.

Poseban značaj ovog učešća ogleda se u činjenici da Bosna i Hercegovina posljednjih godina, kroz rad IDDEEA, ostvaruje konkretne iskorake u razvoju digitalnog identiteta, kvalifikovanog elektronskog potpisa, elektronskih usluga i sigurnih sistema za razmjenu podataka. Riječ je o oblastima koje predstavljaju temelj savremene digitalne države i jedan od ključnih preduslova za njeno približavanje evropskim standardima.

Tokom boravka u Austriji, direktor Badnjević nastojat će dodatno otvoriti prostor za institucionalnu saradnju s austrijskim partnerima, posebno u oblastima digitalne transformacije javne uprave, elektronske identifikacije, interoperabilnosti, kibernetičke sigurnosti i primjene savremenih digitalnih tehnologija. U tom kontekstu već su pokrenuti kontakti s relevantnim austrijskim institucijama, uključujući Savezni kancelarski ured, Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova i Bundesrechenzentrum, austrijski savezni centar za informacione tehnologije.

„Za mene je posebna čast što ću kao jedini predstavnik Bosne i Hercegovine učestvovati u ovom programu, naročito imajući u vidu da je prijedlog za moje učešće došao od ambasadora Republike Austrije u našoj zemlji. Ovakve prilike doživljavam prije svega kao odgovornost da Bosnu i Hercegovinu predstavimo kroz znanje, rezultate i konkretne ideje. Uvjeren sam da naša zemlja ima ljude i institucije koji mogu ravnopravno učestvovati u međunarodnim procesima i ponuditi kvalitetna rješenja. Naš cilj nije samo učiti od razvijenijih sistema, nego graditi partnerstva, razmjenjivati iskustva i pokazati da i Bosna i Hercegovina može biti pouzdan i vrijedan partner u razvoju savremene digitalne uprave“, izjavio je Badnjević.

Program ALPS 22 obuhvatit će aktivnosti u Beču i austrijskoj saveznoj pokrajini Koruškoj, uključujući institucionalne posjete, stručne susrete i razgovore posvećene međunarodnoj saradnji. Dio programa bit će realizovan i u okviru austrijskog Ministarstva vanjskih poslova.

Za IDDEEA, učešće njenog direktora na ovom međunarodnom programu predstavlja nastavak aktivnosti usmjerenih na jačanje međunarodne prepoznatljivosti Agencije, povezivanje s evropskim institucijama i prenošenje dobrih praksi u Bosnu i Hercegovinu.

U vremenu kada digitalna transformacija sve snažnije određuje konkurentnost država, kvalitet javnih usluga i povjerenje građana u institucije, međunarodna saradnja i razmjena znanja nisu samo prilika za profesionalni razvoj, nego važan instrument izgradnje snažnijih i efikasnijih institucija Bosne i Hercegovine.