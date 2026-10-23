Francuska podržava digitalizaciju: Ambasador posjetio IDDEEA-u

Ali Huremović
Francuska podržava digitalizaciju: Ambasador posjetio IDDEEA-u

IDDEEA i Ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini razmatraju mogućnosti saradnje na projektima digitalizacije, unapređenja granične kontrole i jačanja sigurnosnih kapaciteta. O ovim temama razgovarali su direktor Agencije Almir Badnjević i francuski ambasador Kévin Thuillier tokom njegove posjete Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH.

Na sastanku su predstavljene aktivnosti koje Agencija provodi u oblasti razvoja digitalnih usluga, elektronske razmjene podataka i modernizacije infrastrukture potrebne za efikasniji rad institucija.

Ambasador Thuillier posebno je istakao značaj pouzdanih podataka o identitetu građana za provođenje izbora, naglašavajući ulogu Agencije u osiguravanju tačnosti i integriteta izbornog procesa u Bosni i Hercegovini.

IDDEEA i francuski partneri razmatraju zajedničke projekte

Direktor Almir Badnjević upoznao je francuskog ambasadora s dosadašnjim rezultatima rada, aktuelnim projektima i izazovima s kojima se Agencija suočava u izvršavanju svojih nadležnosti.

Posebna pažnja posvećena je mogućnostima uključivanja francuskih partnera u razvoj digitalne infrastrukture, razmjenu stručnih iskustava i realizaciju projekata koji bi doprinijeli efikasnijem pružanju javnih usluga.

Ambasador Francuske izrazio je podršku radu IDDEEA-e, prepoznajući značaj digitalizacije za modernizaciju javne uprave i unapređenje sigurnosnih standarda u Bosni i Hercegovini.

Tokom razgovora razmatrani su i konkretni oblici buduće saradnje, uključujući potencijalnu podršku projektima u oblastima granične kontrole i elektronske razmjene podataka.

Posjeta je otvorila mogućnost nastavka razgovora o zajedničkim inicijativama, a detalji eventualnih projekata i finansijske podrške nisu precizirani.

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