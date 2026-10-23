Na današnji dan rođen je Pele: Kralj fudbala koji je osvojio tri svjetske titule

Na današnji dan, 23. oktobra 1940. godine, rođen je Pele, jedan od najvećih fudbalera svih vremena i jedini igrač u historiji koji je tri puta osvojio Svjetsko prvenstvo. Legendarni Brazilac, kojeg je svijet poznavao kao Kralja fudbala, danas bi proslavio 86. rođendan.

Njegovo puno ime bilo je Edson Arantes do Nascimento, a rođen je u brazilskom gradu Três Corações, u saveznoj državi Minas Gerais. Odrastao je u skromnoj porodici, a ljubav prema fudbalu naslijedio je od oca Dondinha, koji se također bavio ovim sportom.

Već kao tinejdžer pokazivao je izuzetan talenat. Sa samo 16 godina zaigrao je za prvi tim Santosa, kluba u kojem će izgraditi najveći dio svoje profesionalne karijere i postati svjetska fudbalska zvijezda.

Pele je sa 17 godina postao svjetski prvak

Prvi veliki uspjeh ostvario je 1958. godine na Svjetskom prvenstvu u Švedskoj. Brazil je tada osvojio svoju prvu titulu svjetskog prvaka, a sedamnaestogodišnji napadač postigao je šest golova, uključujući dva u finalnoj pobjedi protiv domaćina Švedske rezultatom 5:2.

Četiri godine kasnije Brazil je ponovo postao svjetski prvak, ovog puta u Čileu. Iako je zbog povrede propustio veći dio turnira, bio je član šampionske generacije.

Treći naslov osvojio je 1970. godine u Meksiku, kada je predvodio reprezentaciju Brazila do trijumfa protiv Italije rezultatom 4:1 u finalu. Ta generacija brazilskih fudbalera i danas se smatra jednom od najboljih u historiji ovog sporta.

Sa tri osvojena Mundijala Pele je postavio rekord koji nijedan drugi fudbaler do danas nije dostigao.

Od Santosa do New York Cosmosa

Najveći dio klupske karijere proveo je u Santosu, s kojim je osvojio brojne trofeje, uključujući dva Kupa Libertadores, 1962. i 1963. godine.

Nakon odlaska iz brazilskog kluba karijeru je nastavio u američkom New York Cosmosu, gdje je igrao od 1975. do 1977. godine. Njegov dolazak u Sjedinjene Američke Države značajno je doprinio popularizaciji fudbala u toj zemlji.

Na četiri svjetska prvenstva odigrao je ukupno 14 utakmica i postigao 12 golova. Za reprezentaciju Brazila zabilježio je 92 nastupa i postigao 77 pogodaka.

Osim po rezultatima, ostao je prepoznatljiv po izuzetnoj tehnici, brzini, kreativnosti i sposobnosti da postiže golove iz gotovo nemogućih situacija. Njegov utjecaj na fudbal prevazišao je granice Brazila, a generacije igrača odrastale su uz snimke njegovih nastupa.

Pele je preminuo 29. decembra 2022. godine u Sao Paulu, u 82. godini života, nakon duge borbe s teškom bolešću.