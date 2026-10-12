OECD/SIGMA: IDDEEA primjer uspješne digitalizacije, BiH zaostaje za regionom

IDDEEA je u najnovijem izvještaju OECD/SIGMA izdvojena kao pozitivan primjer digitalizacije u Bosni i Hercegovini, dok država u cjelini zaostaje za evropskim standardima digitalnih javnih usluga. Iako je razvijena infrastruktura za elektronski identitet i potpisivanje dokumenata, mnoge institucije još nisu omogućile građanima da administrativne postupke završavaju putem interneta.

Izvještaj „Digital Public Services in the Western Balkans“, objavljen 8. oktobra 2026. godine, analizira dostupnost i kvalitet digitalnih javnih usluga u državama Zapadnog Balkana, uz poređenje sa standardima Evropske unije.

Analizu je pripremio program SIGMA, zajednička inicijativa Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i Evropske unije.

Prema navodima Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, međunarodna analiza prepoznala je njena rješenja kao funkcionalan primjer digitalne transformacije.

IDDEEA omogućila elektronski potpis, ali institucije moraju razvijati usluge

Posebna pažnja u izvještaju posvećena je aplikaciji e-IDDEEA, koja građanima omogućava korištenje mobilnog digitalnog identiteta, besplatnog kvalifikovanog elektronskog potpisa i pristup elektronskim evidencijama.

Ova rješenja omogućavaju elektronsku identifikaciju i potpisivanje dokumenata bez fizičkog odlaska u institucije, ali njihova šira primjena zavisi od dostupnosti konkretnih elektronskih usluga.

Direktor IDDEEA, Almir Badnjević, ističe da osnovni problem digitalizacije u BiH nije isključivo nedostatak tehnologije, nego nedovoljna povezanost postojećih sistema s uslugama koje su u nadležnosti drugih institucija.

„Mi smo omogućili da se građani elektronski identificiraju i potpisuju dokumente, ali da bi građanin završio konkretan postupak bez šaltera, nadležna institucija mora razviti takvu uslugu i povezati je s postojećim rješenjima. Sada to jasno pokazuje i međunarodna analiza OECD/SIGMA“, izjavio je Badnjević.

Drugim riječima, građani mogu imati elektronski identitet i digitalni potpis, ali to ne znači da će svaku administrativnu uslugu automatski moći završiti putem interneta.

Procjena se odnosi na 2024. godinu

Iz IDDEEA naglašavaju da se rezultati međunarodne procjene zasnivaju na podacima iz 2024. godine te da ne obuhvataju sav napredak ostvaren tokom 2025. i 2026.

U tom periodu Agencija je, prema vlastitim navodima, nastavila razvijati digitalnu infrastrukturu, širiti dostupnost kvalifikovanog elektronskog potpisa i povezivati svoje sisteme s pravosudnim institucijama i poreznom administracijom.

Aplikacija e-IDDEEA našla se i među finalistima evropskih nagrada Innovation in Politics 2025, što se u saopćenju Agencije ističe kao dodatno međunarodno priznanje.

Badnjević očekuje da će naredna međunarodna procjena pokazati efekte ulaganja i integracija ostvarenih tokom prethodne dvije godine.

„Građanima nije važno koja je institucija nadležna za koji dio sistema. Njima je važno da uslugu mogu završiti jednostavno, sigurno i bez čekanja“, naglasio je Badnjević.

Iako IDDEEA razvija centralnu infrastrukturu za digitalni identitet, elektronski potpis i razmjenu podataka, razvoj pojedinačnih elektronskih usluga ostaje u nadležnosti institucija na različitim nivoima vlasti.

Zbog toga će daljnji napredak digitalizacije javne uprave u BiH zavisiti i od toga koliko brzo te institucije budu povezivale svoje usluge s postojećim digitalnim sistemima.