Elektronske vozačke dozvole mogle bi važiti širom Zapadnog Balkana

Elektronske vozačke dozvole koje bi građani mogli koristiti širom Zapadnog Balkana jedan su od prijedloga predstavljenih danas na osmom Digitalnom samitu Zapadnog Balkana u Herceg Novom. Inicijativu je predstavio direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA), Almir Badnjević, koji je pozvao zemlje regiona na razvoj zajedničkog digitalnog rješenja.

Badnjević je na ministarskom panelu, održanom u okviru Berlinskog procesa, predložio da šest ekonomija Zapadnog Balkana razvije digitalni novčanik koji bi sadržavao elektronsku vozačku dozvolu. Takav dokument mogao bi se koristiti između svih šest ekonomija, uz međusobno priznavanje i usklađene sigurnosne standarde.

Cilj inicijative je omogućiti građanima jednostavnije korištenje digitalnih dokumenata prilikom putovanja i boravka u zemljama regiona, ali i ubrzati razvoj elektronskih usluga.

„Umjesto da godinama govorimo o regionalnoj interoperabilnosti, predlažem da krenemo s jednim konkretnim rješenjem. Neka svih šest ekonomija razvije i aktivira digitalni novčanik s elektronskom vozačkom dozvolom, koju će naši građani moći koristiti širom Zapadnog Balkana. To je usluga koju građani razumiju, koja ima praktičnu vrijednost i koja bi pokazala da regionalna digitalna saradnja može dati konkretne rezultate“, poručio je Badnjević.

Šta je potrebno da elektronske vozačke dozvole postanu stvarnost?

Da bi elektronske vozačke dozvole bile priznate širom Zapadnog Balkana, potrebno je usaglasiti tehničke standarde, sigurnosne mehanizme i zakonske uslove za njihovo korištenje izvan matične države.

Predloženo rješenje moralo bi biti usklađeno i s evropskim okvirom digitalnog identiteta, kako bi se omogućila sigurna razmjena i provjera podataka između različitih sistema.

Za sada je riječ o inicijativi koju je direktor IDDEEA predstavio regionalnim partnerima, a ne o već usvojenom sistemu. Datum eventualnog početka primjene elektronskih vozačkih dozvola nije utvrđen.

BiH već ima infrastrukturu za digitalni identitet

Govoreći o digitalnoj transformaciji Bosne i Hercegovine, Badnjević je istakao da je IDDEEA već uspostavila centralizovane usluge digitalnog identiteta i kvalifikovanog elektronskog potpisa.

Ovi sistemi predstavljaju osnovu za razvoj elektronskih usluga na različitim nivoima vlasti, ali njihova primjena zavisi i od institucija koje su nadležne za pojedine administrativne postupke.

„U Bosni i Hercegovini već imamo centralizovan digitalni identitet i kvalifikovani elektronski potpis. Međutim, elektronske usluge moraju razvijati institucije koje su za njih nadležne, u skladu s našim ustavnim uređenjem. Naš zadatak nije da preuzimamo njihove nadležnosti, nego da im omogućimo zajedničku, sigurnu i pouzdanu infrastrukturu“, naglasio je Badnjević.

Na Digitalnom samitu Zapadnog Balkana razgovarano je i o regionalnom planu razvoja umjetne inteligencije za period od 2026. do 2030. godine, koji predviđa zajedničko jačanje digitalne infrastrukture, primjenu novih tehnologija i bolju povezanost informacionih sistema.

Prema prijedlogu predstavljenom u Herceg Novom, digitalni novčanik s elektronskom vozačkom dozvolom mogao bi postati prva zajednička regionalna elektronska usluga, uz očuvanje nadležnosti svake od šest ekonomija Zapadnog Balkana.