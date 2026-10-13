Papa Lav XIV primljen u bolnicu, slijedi operacija pluća

Papa Lav XIV primljen je danas u bolnicu Gemelli u Rimu, gdje će tokom poslijepodneva biti podvrgnut operaciji uklanjanja manje izrasline na plućima. Sedamdesetjednogodišnji poglavar Katoličke crkve prije dva dana javno je saopćio da mu je tokom redovnog ljekarskog pregleda otkrivena promjena, zbog koje su ljekari preporučili hirurški zahvat.

Papa je u bolnicu stigao iz Vatikana, a pri dolasku je pozdravio okupljene građane. Prema informacijama iz Vatikana, operaciju će obaviti medicinski tim koji predvodi Stefano Margaritora, glavni torakalni hirurg bolnice Gemelli.

Izraslina na plućima otkrivena je u ranoj fazi i jasno je lokalizirana. Za sada nije poznato je li riječ o benignoj ili malignoj promjeni, a konačna priroda izrasline bit će utvrđena medicinskim analizama.

Oporavak nakon operacije trajat će oko sedam dana

Operacija će biti izvedena pod općom anestezijom, a očekuje se da će papa Lav XIV nakon zahvata u bolnici provesti približno sedam dana.

Zbog hospitalizacije Vatikan je otkazao sve papine audijencije do 20. oktobra. Riječ je o prvom javno objavljenom većem zdravstvenom problemu tokom njegovog pontifikata, koji traje od maja 2025. godine.

Ljekari specijalizirani za onkologiju procjenjuju da su izgledi za uspješan oporavak povoljni, čak i ako se pokaže da je izraslina maligna, s obzirom na to da je otkrivena u ranoj fazi.

Papa ne planira odgađati putovanje u Latinsku Ameriku

Prema riječima tokijskog kardinala Kikučija Tsutomua, koji je posjetio papu uoči operacije, poglavar Katoličke crkve osjeća se dobro i ne smatra da je riječ o hitnom zdravstvenom slučaju.

Papa je odlučio obaviti zahvat što prije kako bi imao dovoljno vremena za oporavak prije planiranog putovanja u Latinsku Ameriku u novembru.

Iz Vatikana je ranije saopćeno da je promjena na plućima otkrivena tokom rutinskog pregleda, a ne zbog pojave simptoma bolesti.

Plućni nodul predstavlja manju izraslinu u plućnom tkivu, obično promjera do tri centimetra. Takve promjene ne moraju biti zloćudne, ali u određenim slučajevima ljekari preporučuju njihovo uklanjanje radi precizne dijagnoze i eventualnog daljnjeg liječenja.