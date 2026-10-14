Papi Lavu XIV. potvrđen rak pluća

Papi Lavu XIV. potvrđen je rak pluća, nakon što je jučer u rimskoj Univerzitetskoj poliklinici Agostino Gemelli podvrgnut operaciji tokom koje mu je uklonjen donji režanj desnog plućnog krila.

Analiza tkiva potvrdila je da je riječ o adenokarcinomu pluća, jednom od najčešćih oblika ove zloćudne bolesti. Dodatne pretrage pokazat će hoće li nakon operacije biti potrebno nastaviti liječenje.

Prema informacijama Vatikana, operacija je trajala približno 90 minuta i protekla je uspješno, bez komplikacija. Papa se nakon zahvata normalno probudio te je, poslije kraćeg medicinskog nadzora, vraćen u bolničku sobu.

Šta je adenokarcinom pluća i kako se liječi?

Adenokarcinom pluća čini približno 40 posto svih slučajeva raka pluća. Pripada grupi karcinoma nemalih ćelija, koji se uglavnom razvijaju i šire sporije od karcinoma malih ćelija, prenosi CNN.

Kada je tumor otkriven u ranoj fazi i ograničen na određeni dio pluća, hirurški zahvat često predstavlja prvi korak u liječenju.

Desno plućno krilo sastoji se od tri režnja, dok lijevo ima dva. Uklanjanjem dijela pluća zahvaćenog tumorom ljekari nastoje odstraniti zloćudno tkivo i povećati mogućnost izlječenja. Nakon takve operacije organizam se postepeno prilagođava smanjenom plućnom kapacitetu.

Uzrok nastanka adenokarcinoma nije uvijek moguće precizno utvrditi. Iako je pušenje jedan od glavnih faktora rizika, bolest se javlja i kod osoba koje nikada nisu pušile. Među ostalim faktorima rizika nalaze se izloženost radonu i zagađenje zraka.

Ovaj oblik raka pluća češće se pojavljuje kod žena, mlađih pacijenata i osoba istočnoazijskog porijekla u poređenju s pojedinim drugim vrstama karcinoma pluća.

Jedan od najvećih problema u liječenju raka pluća jeste kasno otkrivanje bolesti. Međutim, papa Lav XIV. u nedjelju je okupljenim vjernicima saopćio da su ljekari promjenu na njegovim plućima otkrili u veoma ranoj fazi.

Ljekari optimistični zbog ranog otkrivanja bolesti

Doktorica Juanita Mora, glasnogovornica Američkog udruženja za plućne bolesti, izjavila je za CNN da dosad poznate informacije ukazuju na povoljne izglede za oporavak.

Prema njenim riječima, činjenica da je adenokarcinom kod pape bio lokalizovan i otkriven u početnoj fazi predstavlja važnu prednost, posebno nakon hirurškog uklanjanja tumora.

Ipak, oporavak bi mogao trajati nešto duže jer će se pluća morati prilagoditi gubitku jednog režnja.

Doktorica je objasnila da bi papa u početku mogao imati određene poteškoće s disanjem, dok preostalo plućno tkivo ne preuzme dio izgubljene funkcije. Smanjen plućni kapacitet, međutim, ne mora značajno utjecati na kvalitet svakodnevnog života.

U prilog oporavku ide i činjenica da 71-godišnji papa ne puši i da je fizički aktivan. Poznato je da igra tenis i redovno vježba.

Tokom oporavka morat će provoditi respiratorne vježbe i izbjegavati infekcije disajnih puteva, koje bi zbog smanjenog plućnog kapaciteta mogle predstavljati dodatni zdravstveni rizik.

Mora je podsjetila i na prethodnog papu Franju, kojem je u mladosti uklonjen dio desnog plućnog krila nakon teške respiratorne infekcije.

Naglasila je da mnogi pacijenti nakon uklanjanja jednog plućnog režnja mogu nastaviti normalan život i obavljati uobičajene aktivnosti.

Pacijenti nakon ovakvih operacija najčešće ostaju u bolnici nekoliko dana, dok se ne stabilizuju vitalni parametri i nivo kisika u krvi. Nakon toga oporavak nastavljaju kod kuće, uz mogućnost postoperativnih bolova.

Hoće li papi biti potrebna hemoterapija?

Iako je rak pluća kod pape Lava XIV. otkriven u ranoj fazi, konačna odluka o nastavku liječenja zavisit će od rezultata dodatnih analiza.

Nakon operacije ljekari pregledaju uklonjeno plućno tkivo i uzorke okolnih limfnih čvorova kako bi utvrdili tačan stadij bolesti.

Ukoliko se pokaže da su maligne ćelije prisutne i u limfnim čvorovima ili da postoje drugi znakovi širenja bolesti, mogla bi biti potrebna hemoterapija, radioterapija ili drugi oblici liječenja.

Planirano je i genetsko testiranje tumora te analiza biomarkera, što može pomoći u određivanju najefikasnije terapije. Ovakve pretrage omogućavaju ljekarima da, kada je to potrebno, primijene ciljane lijekove ili imunoterapiju.

Doktorica Mora istakla je da su testiranja biomarkera značajno unaprijedila liječenje raka pluća, ali je upozorila da njihova dostupnost i dalje predstavlja problem u pojedinim zdravstvenim sistemima.

Prema njenim riječima, u slučajevima kada je tumor izolovan i u potpunosti uklonjen operacijom, stopa preživljavanja može iznositi između 80 i 98 posto. Ipak, takve procjene ne mogu se automatski primijeniti na pojedinačnog pacijenta bez potpunih nalaza.

Neizvjesno planirano putovanje u Latinsku Ameriku

Papa Lav XIV. za novembar ima planiran posjet Latinskoj Americi, ali će odluka o putovanju zavisiti od njegovog zdravstvenog stanja i rezultata predstojećih pregleda.

Očekuje se da će u bolnici provesti približno sedmicu, dok su njegove javne aktivnosti otkazane do 20. oktobra.

Prema ocjeni doktorice More, rano otkrivanje tumora daje razlog za optimizam, ali će tek dodatne analize pokazati je li operacijom bolest u potpunosti uklonjena i postoji li potreba za daljnjim liječenjem.