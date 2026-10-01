Građani Federacije Bosne i Hercegovine od danas mogu elektronski podnositi porezne prijave koristeći kvalifikovani elektronski potpis koji izdaje IDDEEA, bez odlaska u prostorije Porezne uprave FBiH. Nova mogućnost predstavljena je na konferenciji za medije kojoj su prisustvovali predstavnici Vlade FBiH, IDDEEA-e i Porezne uprave FBiH.

Uslugu mogu koristiti građani koji imaju aktiviran kvalifikovani elektronski potpis IDDEEA-e, a on se sada može koristiti u informacionom sistemu Porezne uprave Federacije BiH.

Direktor IDDEEA-e Almir Badnjević istakao je da je riječ o konkretnoj primjeni digitalne infrastrukture u svakodnevnim poslovima građana.

„Cilj digitalizacije nije samo da usluga bude dostupna online, već da građanin zaista može završiti postupak elektronski, sigurno i bez dodatnih troškova za kvalifikovani elektronski potpis“, kazao je Badnjević.

Elektronsko podnošenje poreznih prijava za više vrsta obaveza

Iz Porezne uprave FBiH navode da je građanima još početkom godine omogućeno elektronsko podnošenje poreznih prijava korištenjem kvalifikovanih elektronskih potvrda drugih ovlaštenih ovjerilaca, dok se od danas ta mogućnost proširuje i na korisnike KEP-a koji izdaje IDDEEA.

Elektronskim putem moguće je podnositi više vrsta poreznih prijava, uključujući one iz oblasti poreza na dohodak, poreza na imovinu, doprinosa i Jedinstvenog sistema.

Za građane to znači manje odlazaka na šaltere, manje čekanja i manje papirne dokumentacije, dok se kvalifikovani elektronski potpis IDDEEA-e izdaje bez naknade.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić podržao je povezivanje digitalne infrastrukture IDDEEA-e sa sistemom Porezne uprave FBiH, ističući da digitalne usluge trebaju građanima omogućiti jednostavnije i brže završavanje obaveza prema institucijama.

Povezivanjem sistema IDDEEA-e i Porezne uprave FBiH napravljen je još jedan korak ka većem broju javnih usluga koje građani mogu završiti elektronskim putem.