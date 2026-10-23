Sloboda Energoinvest u subotu gostuje Gradini u Jelahu

Košarkaši Slobode Energoinvest u subotu gostuju ekipi Gradine iz Tešnja u okviru četvrtog kola Prvenstva Bosne i Hercegovine. Susret će biti odigran u dvorani Jelah s početkom u 18 sati, a crveno-crni će pokušati nastaviti pobjednički niz.

Tuzlanski košarkaši na gostovanje odlaze nakon dvije ubjedljive pobjede pred domaćom publikom u Mejdanu, gdje su savladali ekipe Igmana i makedonskog TFT-a.

Dobri rezultati i efikasna igra u prethodnim susretima daju dodatni motiv ekipi pred novi prvenstveni izazov.

Sloboda Energoinvest želi nastaviti pobjednički niz

Protivnik tuzlanskom timu bit će Gradina iz Tešnja, koja ove sezone prvi put nastupa u najvišem rangu košarkaškog takmičenja u Bosni i Hercegovini.

Za Slobodu Energoinvest ovo će biti prilika da potvrdi dobru formu i ostvari novu pobjedu u domaćem prvenstvu.

Utakmica između Gradine i Slobode na rasporedu je sutra, 24. oktobra, od 18 sati u dvorani Jelah.