Sloboda Energoinvest danas gostuje Gradini, Tuzlaci žele nastaviti pobjednički niz

RTV SLON
Sloboda Energoinvest u petak protiv Igman Burcha traži prvu domaću pobjedu
Sloboda Energoinvest u petak protiv Igman Burcha traži prvu domaću pobjedu

Košarkaši Slobode Energoinvest danas gostuju ekipi Gradine iz Tešnja u susretu četvrtog kola Prvenstva Bosne i Hercegovine. Utakmica će biti odigrana u dvorani u Jelahu s početkom u 18 sati.

Tuzlaci u ovaj duel ulaze nakon dvije uvjerljive pobjede pred domaćom publikom u Mejdanu, gdje su savladali Igman i TFT. Dobre rezultate žele potvrditi i na gostujućem parketu te nastaviti uspješan početak sezone.

Gradina ove sezone prvi put nastupa u najvišem rangu bh. košarke, ali Slobodu očekuje novi prvenstveni izazov u kojem će nastojati opravdati ulogu favorita.

Za crveno-crne ovo je prilika da upišu treću uzastopnu pobjedu i zadrže dobar ritam na početku prvenstva.

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