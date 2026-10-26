Sloboda ubjedljiva protiv Gradine

Sloboda Energoinvest ostvarila je treću uzastopnu pobjedu u Prvenstvu Bosne i Hercegovine, savladavši Gradinu iz Tešnja rezultatom 91:66 u susretu četvrtog kola, odigranom u Jelahu.

Tuzlanski košarkaši nastavili su niz dobrih rezultata, iako je trener Trbić na raspolaganju imao samo deset igrača.

Prvo poluvrijeme proteklo je u izjednačenoj igri. Domaćini su pružili snažan otpor, a prva četvrtina završena je rezultatom 21:21. Sloboda je u drugoj dionici uspjela steći minimalnu prednost i na odmor otići s vodstvom 41:39.

Odlučujuća je bila treća četvrtina, u kojoj su crveno-crni podigli nivo igre i potpuno preuzeli kontrolu nad utakmicom. Tuzlaci su ovaj period dobili rezultatom 26:13 i stekli prednost koju domaći sastav nije uspio ugroziti.

Sloboda Energoinvest nastavila je dominirati i u posljednjih deset minuta, dodatno povećavši razliku za konačnih 91:66.

Čampara i Bukva najefikasniji u redovima Slobode

Najbolji pojedinac susreta bio je kapiten Sani Čampara, koji je postigao 27 poena i upisao osam asistencija. Odličnu partiju pružio je i Tarik Bukva sa 22 poena, dok su Imran Polutak i Jovan Štulić dodali po 12.

U ekipi Gradine najefikasniji je bio Aleksandar Radukić sa 25 poena, Andrej Bojanić ubacio je 13, a Stefan Milošević 12 poena.

Nakon četiri odigrana kola Sloboda Energoinvest ima učinak od tri pobjede i jednog poraza. Tuzlanski tim u narednom kolu očekuje domaći susret protiv Slavije, koji će biti odigran u Mejdanu.