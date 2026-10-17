Sloboda Energoinvest ubjedljiva u Mejdanu, Igman Burch savladan sa 19 poena razlike

Sloboda Energoinvest ostvarila je drugu uzastopnu pobjedu u Prvenstvu Bosne i Hercegovine, savladavši ekipu Igman Burch rezultatom 105:86. Tuzlanski košarkaši su pred domaćom publikom u Mejdanu odigrali efikasnu utakmicu i upisali prvi trijumf na svom parketu ove sezone.

Crveno-crni su od početka susreta nametnuli svoj ritam. Utakmicu su otvorili serijom 8:0, a prvu četvrtinu završili vodstvom 30:20. Prednost su dodatno povećali u drugom periodu, pa su na odmor otišli s rezultatom 59:45.

Ekipa trenera Marka Trbića nije dozvolila gostima da ozbiljnije ugroze vodstvo ni u nastavku. Sloboda je kontrolisala rezultat, a tokom posljednje četvrtine imala je i 27 poena prednosti.

Šest igrača Slobode Energoinvest s dvocifrenim učinkom

Pobjedu tuzlanskog tima obilježio je ravnomjerno raspoređen napadački učinak. Najefikasniji su bili Tarik Bukva i O'Showen Williams sa po 14 poena, dok je Jovan Štulić postigao 13.

Kapiten Sani Čampara susret je završio sa 12 poena, a Asim Gutić i Savo Milanović dodali su po deset. Značajan doprinos dali su i rezervni igrači, koji su zajedno postigli 45 poena.

U redovima Igman Burcha najviše se istakao Adnan Arslanagić sa 15 poena i osam asistencija. Ismet Sejfić zabilježio je double-double učinak sa 13 poena i deset skokova.

Trener Slobode Marko Trbić nakon utakmice bio je zadovoljan napadačkom igrom svoje ekipe, ali je ukazao i na nedostatke u odbrani. Prema njegovoj ocjeni, ekipa mora popraviti komunikaciju u defanzivi, kontrolu skoka i agresivnost na lopti.

Druga uzastopna pobjeda tuzlanskih košarkaša

Sloboda Energoinvest sada ima dvije pobjede i jedan poraz u domaćem prvenstvu. Nakon poraza od Orlovika na otvaranju sezone, Tuzlaci su prvo savladali Basket Živinice u gostima rezultatom 95:82, a potom pred svojim navijačima bili bolji od Igman Burcha.

Susret u Mejdanu protekao je uz podršku domaće publike, koja je imala priliku gledati raspoloženu Slobodu i utakmicu u kojoj su crveno-crni premašili granicu od 100 postignutih poena.