Sloboda Energoinvest ubjedljiva u Mejdanu, Igman Burch savladan sa 19 poena razlike

RTV SLON

Sloboda Energoinvest ostvarila je drugu uzastopnu pobjedu u Prvenstvu Bosne i Hercegovine, savladavši ekipu Igman Burch rezultatom 105:86. Tuzlanski košarkaši su pred domaćom publikom u Mejdanu odigrali efikasnu utakmicu i upisali prvi trijumf na svom parketu ove sezone.

Crveno-crni su od početka susreta nametnuli svoj ritam. Utakmicu su otvorili serijom 8:0, a prvu četvrtinu završili vodstvom 30:20. Prednost su dodatno povećali u drugom periodu, pa su na odmor otišli s rezultatom 59:45.

Ekipa trenera Marka Trbića nije dozvolila gostima da ozbiljnije ugroze vodstvo ni u nastavku. Sloboda je kontrolisala rezultat, a tokom posljednje četvrtine imala je i 27 poena prednosti.

Šest igrača Slobode Energoinvest s dvocifrenim učinkom

Pobjedu tuzlanskog tima obilježio je ravnomjerno raspoređen napadački učinak. Najefikasniji su bili Tarik Bukva i O'Showen Williams sa po 14 poena, dok je Jovan Štulić postigao 13.

Kapiten Sani Čampara susret je završio sa 12 poena, a Asim Gutić i Savo Milanović dodali su po deset. Značajan doprinos dali su i rezervni igrači, koji su zajedno postigli 45 poena.

U redovima Igman Burcha najviše se istakao Adnan Arslanagić sa 15 poena i osam asistencija. Ismet Sejfić zabilježio je double-double učinak sa 13 poena i deset skokova.

Trener Slobode Marko Trbić nakon utakmice bio je zadovoljan napadačkom igrom svoje ekipe, ali je ukazao i na nedostatke u odbrani. Prema njegovoj ocjeni, ekipa mora popraviti komunikaciju u defanzivi, kontrolu skoka i agresivnost na lopti.

Druga uzastopna pobjeda tuzlanskih košarkaša

Sloboda Energoinvest sada ima dvije pobjede i jedan poraz u domaćem prvenstvu. Nakon poraza od Orlovika na otvaranju sezone, Tuzlaci su prvo savladali Basket Živinice u gostima rezultatom 95:82, a potom pred svojim navijačima bili bolji od Igman Burcha.

Susret u Mejdanu protekao je uz podršku domaće publike, koja je imala priliku gledati raspoloženu Slobodu i utakmicu u kojoj su crveno-crni premašili granicu od 100 postignutih poena.

pročitajte i ovo

Newsletter

Sloboda Energoinvest u utorak dočekuje TFT Skoplje u Mejdanu

Sport

Sloboda ubjedljiva u Mejdanu, Igman Burch savladan

Istaknuto

Sloboda danas protiv lidera prvenstva traži prvu domaću pobjedu

Vijesti

Sloboda Energoinvest u petak protiv Igman Burcha traži prvu domaću pobjedu

Istaknuto

Košarkaši Slobode gostuju Basketu iz Živinica

Vijesti

OKK Sloboda poražena od Orlovika na startu prvenstva BiH

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

BiH

BiH godišnje proizvede više od milion tona komunalnog otpada, većina završava na deponijama

Newsletter

Sloboda Energoinvest u utorak dočekuje TFT Skoplje u Mejdanu

Istaknuto

Zatvoreno devet objekata u TK, inspekcija izrekla kazne od 89.125 KM

Vijesti

Wizz Air uvodi novu liniju iz Tuzle prema Njemačkoj, poznate i cijene karata

Učitati više