Sloboda Energoinvest protiv TFT Skoplja otvara sezonu ABA 2 lige u Mejdanu

Sloboda Energoinvest protiv TFT Skoplja u utorak, 20. oktobra, započinje novu sezonu ABA 2 lige. Tuzlanski košarkaši prvi susret regionalnog takmičenja odigrat će pred domaćom publikom u Mejdanu, s početkom u 18 sati.

Crveno-crni u novu sezonu regionalnog takmičenja ulaze nakon dvije uzastopne pobjede u Prvenstvu Bosne i Hercegovine, što predstavlja dobar podsticaj pred susret s ekipom iz Sjeverne Makedonije.

Sloboda je najprije na gostovanju savladala Basket Živinice rezultatom 95:82, a potom je u Mejdanu bila bolja od Igman Burcha sa 105:86.

Posebno raspoloženi tuzlanski košarkaši bili su u posljednjem domaćem susretu, u kojem je čak šest igrača ostvarilo dvocifren poenterski učinak.

Sloboda Energoinvest protiv TFT Skoplja traži dobar početak

Utakmica protiv TFT-a bit će prvi ovosezonski izazov za Slobodu u ABA 2 ligi, u kojoj se takmiče klubovi iz regije.

Prednost domaćeg parketa i podrška navijača mogli bi biti važni za ekipu trenera Marka Trbića, koja nakon uspješnih prvenstvenih nastupa želi nastaviti pobjednički niz.

Susret Slobode Energoinvest i TFT Skoplja na rasporedu je u utorak od 18 sati u tuzlanskom Mejdanu.