Vakcinacija protiv gripe bit će organizovana u četvrtak i petak, 26. i 27. novembra, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, a građani će se moći vakcinisati bez prethodnog zakazivanja termina.

Zavod će tokom dva dana organizovati dane otvorenih vrata, a vakcinacija će se obavljati od 8 do 15 sati.

Prioritetne kategorije stanovništva su zdravstveni radnici, osobe starije životne dobi i hronični bolesnici.

Vakcinacija protiv gripe i u domovima zdravlja

Zavod za javno zdravstvo TK, u saradnji s Ministarstvom zdravstva i Zavodom zdravstvenog osiguranja TK, nabavio je trovalentne vakcine Vaxigrip.

Vakcine će biti distribuirane zdravstvenim ustanovama na području kantona kako bi službe porodične medicine započele vakcinaciju stanovništva.

Prema podacima Zavoda, od gripe godišnje u svijetu oboli više od 600 miliona ljudi, dok u Bosni i Hercegovini broj oboljelih premašuje 50 hiljada.

Vakcinacija protiv gripe predstavlja najznačajniju preventivnu mjeru za smanjenje rizika od obolijevanja, hospitalizacije, komplikacija i smrtnog ishoda.

Građani dodatne informacije o vakcinaciji u prostorijama Zavoda mogu dobiti putem telefona 035/307-705 i 035/307-706.