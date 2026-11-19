Klimatske promjene u Tuzli sve izraženije utiču na svakodnevni život građana, a istraživanja provedena tokom ljeta pokazala su da se tlo na pojedinim javnim površinama zagrijavalo do čak 60,8 stepeni Celzijusa.

O tome koliko su gradski prostori izloženi ekstremnim temperaturama, kako se od vrućina štite starije osobe i kakve zdravstvene rizike donose klimatske promjene govorit će se na javnom predavanju „Pogođeni klimatskim promjenama“, koje će biti održano u subotu, 21. novembra, u Tuzli.

Predavanje organizuju Platforma Zdrava Tuzla i Udruženje Front slobode, u saradnji s Fondacijom Rosa Luxemburg Stiftung. Događaj počinje u 12 sati u Domu mladih Centra za kulturu Tuzla, na drugom spratu, u sali s ogledalima.

Posjetiocima će biti predstavljeni rezultati lokalnih istraživanja koji otvaraju pitanja dostupnosti prirodnog hlada, zaštite zdravlja tokom toplotnih talasa i prilagođavanja gradskog prostora sve višim temperaturama.

Klimatske promjene u Tuzli: Na Sjenjaku izmjereno 60,8 stepeni

Jedan od centralnih dijelova programa bit će predstavljanje publikacije „Pravo na hlad: gdje se pregrijavamo u Tuzli?“, koju su pripremili dr. sc. Katarina Bošnjak Karadža, Amar Zuka i Irfan Salihagić s Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Istraživanje je provedeno u okviru projekta „Kako rashlađujemo javna dobra“, a tokom jula ove godine obuhvatilo je mjerenja na devet javnih prostora u Tuzli, u četiri termina tokom dana.

Rezultati su pokazali velike razlike u zagrijavanju pojedinih gradskih lokacija. Najviša temperatura tla, čak 60,8 stepeni Celzijusa, izmjerena je na Sjenjaku, na lokaciji novogradnje. Na raskrsnici na Sjenjaku zabilježeno je 56,7 stepeni, a na Stupinama 56 stepeni.

Najniža izmjerena temperatura tla bila je u Gradskom parku i iznosila je 45 stepeni.

Istraživanje je pokazalo i da se gradske površine teško rashlađuju nakon zalaska sunca. Gradski park je u večernjim satima bio od tri do pet stepeni hladniji od ostalih posmatranih lokacija, što dodatno ukazuje na značaj zelenila i prirodnog hlada.

Tuzla gubi zelene površine, a krošnje drveća postaju sve važnije

Posebno zanimljiv rezultat istraživanja odnosi se na razliku između ukupne površine zelenila i stvarne zaštite koju ono pruža od vrućina.

Na lokaciji Sjenjak, novogradnja, zelenilo zauzima 38 posto površine, ali krošnje stabala pokrivaju svega četiri posto. Upravo je na tom mjestu zabilježena najviša temperatura tla.

Prema podacima UN-Habitata koje navode organizatori, udio zelenih površina u urbanom području Tuzle smanjen je sa 26,79 posto u 2000. godini na 21,55 posto u 2020. godini.

Istovremeno je površina zelenila po stanovniku smanjena sa 34,48 kvadratnih metara, koliko je iznosila 1990. godine, na 26,80 kvadratnih metara u 2020. godini.

Autori istraživanja među mogućim rješenjima navode sadnju stabala sa širokim krošnjama, postavljanje sjenila na trgovima i stajalištima javnog prijevoza, dostupnost vode za piće i uspostavljanje sistema upozoravanja na toplotni stres.

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Kako ekstremne vrućine utiču na zdravlje starijih Tuzlaka?

Klimatske promjene u Tuzli bit će razmatrane i kroz zdravstvene rizike kojima su posebno izložene starije osobe.

Dr. Aleksandar Stevanović predstavit će preliminarne rezultate istraživanja provedenog u saradnji s Mrežom aktivnog starenja. Istraživanje se bavi pitanjima koliko su stariji građani upoznati s opasnostima visokih temperatura, kako se štite tokom toplotnih talasa i s kakvim se poteškoćama suočavaju.

Treći tematski panel bit će posvećen zdravstvenim izazovima povezanim s promjenom klimatskih uslova.

Dr. sc. Zoran Milosavljević govorit će o širenju bolesti koje prenose komarci, uključujući Groznicu Zapadnog Nila, kao i drugim zdravstvenim rizicima koji postaju sve izraženiji u Evropi.

Predavanje otvoreno za građane Tuzle

Organizatori najavljuju da će javno predavanje biti prilika i za razgovor o tome koliko su Tuzla i Bosna i Hercegovina spremne odgovoriti na posljedice globalnog zagrijavanja.

Posebna pažnja bit će posvećena odgovornosti institucija, zaštiti javnog zdravlja i mogućnostima da se kroz konkretne lokalne mjere smanji izloženost građana ekstremnim temperaturama.

Predavanje „Pogođeni klimatskim promjenama“ održat će se u subotu, 21. novembra, s početkom u 12 sati, u Domu mladih Centra za kulturu Tuzla. Platforma Zdrava Tuzla i Udruženje Front slobode pozivaju građane da prisustvuju događaju i učestvuju u razgovoru.