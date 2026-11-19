TUZLA SERVIS 19.11.2026.

*** VODOVOD – Zbog radova na glavnom cjevovodu bez vodosnabdijevanja će biti naselja: Industrijska zona, Šićki brod, Podšići, Mramor, Plane, Lipnica, Brgule, Bukinje, Miladije, Moluhe, Drežnik, dio ulice XVIII Hrvatske brigade, dio Krojčice, Husinskih rudara, dio ulice Bosne Srebrene, Mije Keroševića Guje, 4. Aprila, Zvonka Cerića, Kužići, kao i veći privredni objekti: Siporex, Termoelektrana, Bingo City Centar, TC Belamionix, Deling, Rudnička direkcija, Auto baza Siporex, Pekara Kabil. Obustava će trajati u periodu od 8 sati pa do završetka radova.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirana su dva krivična djela, dogodilo se devet saobraćajnih nezgoda.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 246 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je pet intervencija.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 14 beba, 12 dječaka i dvije djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.