Tuzla servis: Jedno naselje i jedna ulica bez vodosnabdijevanja

TUZLA SERVIS 15.11.2026.

*** VODOVOD – Naselja Kiseljak i Cerik i ulica Rudarska bez vodosnabdijevanja zbog kvarova na cjevovodu. Ostala naselja na području Grada Tuzla imaju uredno vodosnabdijevanje.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je jedanaest krivičnih djela, dogodilo se pet saobraćajnih nezgoda. 2115

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružena je 181 zdravstvena usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je tri intervencije.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je deset beba, pet djevojčica i pet dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplotne energije.