Pojedini dijelovi BiH za 14 dana primili više od 200 litara kiše po kvadratnom metru

RTV SLON
Vremenska prognoza za Tuzlanski kanton: Kiša za vikend

Obilne kišne padavine u prvoj polovini novembra zahvatile su brojne dijelove Bosne i Hercegovine, a u pojedinim područjima za samo 14 dana izmjereno je više od 200 litara kiše po kvadratnom metru.

Prema podacima meteoroloških stanica za period od 1. do 14. novembra 2026. godine, koje je objavio BH Meteo, najviše padavina među gradovima i općinskim sjedištima zabilježeno je u Širokom Brijegu, gdje je izmjereno 217,4 milimetra.

Slijede Jablanica sa 211,1 milimetar i Konjic sa 121,6 milimetara padavina. Visoke vrijednosti zabilježene su i u Glamoču (112,5), Posušju (109,5), Bihaću (105,4), Drvaru (91,5), Bosanskoj Krupi (91,2) i Trebinju (89).

U Mostaru su tokom prve dvije sedmice novembra izmjerena 83,4 milimetra kiše, u Sarajevu 68,9, Banjoj Luci 64,2, dok je u Tuzli zabilježeno 70,8 milimetara. U Travniku je izmjereno 60,4, a u Zenici 52,4 milimetra.

Posebno velike količine padavina registrovane su i na pojedinim lokalitetima izvan gradskih i općinskih sjedišta. Jelašinovci su zabilježili 183,7 milimetara, Jasenjani 161,7, Blidinje – Risovac 144,2, Podgradina kod Buškog jezera 140,5, a Rakitno – Malucanovići 132,1 milimetar.

Iz BH Meteo navode da je dugotrajan period nestabilnog vremena i čestih padavina ublažio sušu, a sličan trend mogao bi se nastaviti i tokom ostatka novembra.

Prema trenutnim prognozama, nema naznaka ranijeg dolaska zime niti izraženije hladnoće. Očekuje se nastavak utjecaja Atlantika, uz temperature koje će uglavnom biti oko ili iznad prosjeka za ovo doba godine.

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