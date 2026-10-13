Nakon kiše stiže mraz, a narednih dana u Bosni i Hercegovini očekuje se nastavak svježijeg vremena uz temperature niže od prosjeka za ovo doba godine. Prema prognozi BH Meteo, jutarnji sati donose prizemni i slab mraz u većem dijelu zemlje, dok će se po kotlinama i uz riječne tokove zadržavati magla.

Prizemni i slab mraz očekuju se jutros, ali i u srijedu, 14. oktobra. Posebno hladno bit će u jutarnjim satima, a u pojedinim kotlinama magla bi se mogla zadržavati i duže tokom dana.

Nakon kiše stiže mraz, ali i period stabilnijeg vremena

Prema najavama meteorologa BH Meteo, period obilnijih padavina je iza nas, a sedmicu od 12. do 18. oktobra trebalo bi obilježiti pretežno suho vrijeme.

Očekuje se promjenjiva naoblaka uz povremene sunčane intervale, dok će temperature ostati ispod višegodišnjeg prosjeka za sredinu oktobra.

Ipak, potpuno stabilno vrijeme neće se zadržati tokom cijele sedmice. Manje količine kiše moguće su danas, uglavnom na sjeverozapadu Bosne.

Nova hladna fronta krajem radne sedmice

Na prelazu sa četvrtka, 15. oktobra, na petak, 16. oktobra, očekuje se prodor još jedne oslabljene hladne fronte koja bi mogla donijeti prolazne padavine i nastavak svježijeg vremena.

Prema prognozi BH Meteo, značajnije količine padavina se ne očekuju, a naredni dani trebali bi proteći u znaku hladnih jutara, promjenjive oblačnosti i povremenih sunčanih perioda.