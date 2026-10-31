Snijeg sve jače pada na Vlašiću, do jutra se očekuje snježni pokrivač

Snijeg na Vlašiću večeras sve intenzivnije pada, a prema najavama meteorologa, tokom noći i sutrašnjeg dana očekuje se nastavak snježnih padavina. Prvi novembarski dan mogao bi donijeti pravi zimski ambijent na ovoj bosanskohercegovačkoj planini.

Prema informacijama koje je večeras u 20 sati objavila stranica BH Meteo, snježne padavine na Vlašiću postaju sve izraženije, a očekuje se da će do sutra planina biti prekrivena snijegom.

Prognoze za Vlašić predviđaju nastavak padavina tokom noći, uz temperature oko nule. Za nedjelju, 1. novembra, najavljen je dodatni snijeg, a na višim dijelovima planine moguća je i značajnija akumulacija snježnog pokrivača.

Prema prognozi meteorološkog servisa J2Ski, zasnovanoj na meteorološkom modelu ECMWF, na području Vlašića u narednih 48 sati moguće je oko 10 centimetara novog snijega. Riječ je o prognoziranoj količini, a ne o već izmjerenoj visini snježnog pokrivača.

Snijeg i na drugim planinama u BiH

Zahlađenje i padavine zahvatit će i druge dijelove Bosne i Hercegovine. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom, dok će na planinama i u višim područjima padati snijeg.

Jutarnje temperature zraka kretat će se od 1 do 7 stepeni, na jugu do 11, dok će dnevne iznositi od 3 do 8, a na jugu zemlje do 12 stepeni Celzijusa.

Vozačima koji planiraju putovati prema Vlašiću savjetuje se oprez zbog mogućih snježnih padavina, smanjene vidljivosti i klizavih kolovoza.