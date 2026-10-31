Iman Avdić slavila u Americi: Najbrža na 500 jardi slobodno

Iman Avdić ostvarila je novu pobjedu u Sjedinjenim Američkim Državama, osvojivši prvo mjesto u disciplini 500 jardi slobodnim stilom na univerzitetskom plivačkom susretu između Alabame i Univerziteta Miami.

Bosanskohercegovačka plivačica, koja nastupa za univerzitetski tim Alabama Swim & Dive, bila je najuspješnija u svojoj disciplini, a uspješan nastup ostvarila je i cijela ženska ekipa Alabame.

Prema objavi Plivačkog kluba Sport Time, Alabama je u direktnom univerzitetskom duelu, poznatom kao dual meet, savladala Miami ukupnim rezultatom 224:110.

Takmičenje je održano u Tuscaloosi, u plivačkom centru Univerziteta Alabama, tokom 30. i 31. oktobra.

Iman Avdić nastupa za Alabamu kao studentica prve godine, a prema zvaničnim podacima univerzitetskog sportskog programa, njena specijalnost su discipline slobodnim stilom.

Pobjeda na 500 jardi slobodno predstavlja još jedan uspješan nastup bh. plivačice na američkim univerzitetskim takmičenjima.

Uspjeh Avdić objavio je i Plivački klub Sport Time, čiji su predstavnici čestitali bh. plivačici na osvojenom prvom mjestu.