Lana Pudar sedma na Evropskom prvenstvu u Parizu: Fokus već na novim izazovima

Nedžida Sprečaković
Lana Pudar sedma na Evropskom prvenstvu u Parizu
Foto: Lana Pudar na Evropskom prvenstvu u plivanju u Parizu 2026.

Najbolja bosanskohercegovačka plivačica Lana Pudar završila je nastup na Evropskom prvenstvu u Parizu osvajanjem sedmog mjesta u finalu discipline 200 metara delfin.

Dvadesetogodišnja Mostarka nakon završetka prvenstva oglasila se na društvenim mrežama, poručivši da iz Pariza, uprkos rezultatu koji nije u potpunosti ispunio njena očekivanja, odlazi bogatija za novo iskustvo i dodatno motivisana za izazove koji slijede.

Pudar je naglasila da svaka utrka donosi priliku za učenje i napredak te da su i teži trenuci sastavni dio sportskog puta.

Posebnu zahvalnost uputila je porodici, trenerima, prijateljima, sponzorima i svima koji joj pružaju podršku tokom karijere.

Nakon zahtjevnog prvenstva slijedi kratka pauza, a potom povratak treninzima i pripremama za naredne nastupe.

Lana je u finalu na 200 metara delfin odmjerila snage sa jakom evropskom konkurencijom, među kojom su bile Ellen Walshe, Laura Cabanes Garzas, Emily Richards, Helena Rosendahl Bach, Keanna Macinnes, Paola Borrelli i Sarah Dumont.

Bh. plivačica tako iza sebe ostavlja još jedno veliko međunarodno takmičenje, a njena poruka nakon nastupa ostaje jasna – nastaviti raditi i napredovati, korak po korak.

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