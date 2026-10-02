Dan oslobođenja Tuzle: Antifašizam ostaje dio identiteta grada

Dan oslobođenja Tuzle obilježen je danas, 83 godine nakon 2. oktobra 1943. godine, kada je grad oslobođen od fašističke okupacije. Na obilježavanju je ukazano na značaj antifašističke tradicije, slobode, zajedničkog života i očuvanja kulture sjećanja.

Sjećanje na 2. oktobar u Tuzli se njeguje kao jedan od važnih datuma u historiji grada, a učesnici obilježavanja podsjetili su na vrijednosti koje su, kako ističu, oblikovale njegov identitet kroz različite historijske periode.

„Želim da vam čestitam 2. oktobar, Dan oslobođenja Tuzle 1943. godine. To je najveći oslobođeni grad u tadašnjoj porobljenoj Evropi, kao što je Tuzla bila i od 1992. do 1995. godine najbosanskiji grad u porobljenoj Bosni i Hercegovini. Ja se nadam da će se ta tradicija antifašizma nastaviti i dalje i još jednom zahvaljujem svima za sve ono što ste doprinijeli da se glas Tuzle čuje daleko“, istakao je Selim Bešlagić, bivši načelnik Općine Tuzla.

Dan oslobođenja Tuzle i vrijednosti koje se prenose generacijama

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić naglasio je da sloboda izborena u antifašističkoj borbi predstavlja vrijednost koju treba sačuvati i približiti generacijama koje dolaze.

„Jedna od tih vrijednosti jeste sloboda koju su nam antifašisti izvojevali i to nikada ne smijemo zaboraviti. Kroz ovakve manifestacije moramo prenositi ideju antifašizma i značaj 2. oktobra, Dana oslobođenja Tuzle, i generacijama koje dolaze. Na ovaj datum naslanja se i 15. maj, kao i Armija Republike Bosne i Hercegovine, koja je odbranila Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu. Poruka koju želim poslati jeste da će Grad Tuzla, građanke i građani Tuzle uvijek baštiniti tekovine antifašizma, zajedničkog života, ljubavi, solidarnosti i slobode“, istakao je Lugavić.

O značaju tih vrijednosti govorila je i predsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzla Ana Pejić, navodeći da su sloboda, solidarnost i multikulturalnost dio identiteta grada.

„Tuzla je uvijek bila grad slobode i snažnog antifašističkog duha. To je dio našeg identiteta, naše tradicije i vrijednosti koje s ponosom čuvamo. Neka Tuzla uvijek ostane grad otvorenog srca, slobode, solidarnosti i multikulturalizma“, istakla je Pejić.

Posebna pažnja tokom obilježavanja posvećena je kulturi sjećanja i potrebi da mladi kroz obrazovanje upoznaju događaje koji su obilježili historiju Tuzle.

„To je dan kada smo fašizmu rekli ne i od tada pa do danas obilježavamo ga kao Dan oslobođenja Tuzle. Kao što smo 1941. godine imali snage koje su bile spremne braniti grad, tako i danas imamo snage koje brane ono što smo stekli tokom svih ovih više od 80 godina. Zbog toga je veoma važno da se okupljamo i da njegujemo kulturu sjećanja, onako kako je Tuzla to činila i obilježavala godinama“, istakla je Sabira Mićanović, predsjednica Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Tuzla.

Učesnici obilježavanja ukazali su i na značaj upoznavanja mladih sa historijom grada, od najranijeg obrazovanja do fakulteta, kako bi sjećanje na oslobođenje Tuzle i antifašističku tradiciju ostalo dio identiteta budućih generacija.