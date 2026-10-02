Od prvog gola protiv Turske do posljednje utakmice: Završava reprezentativna era Edina Džeke

Reprezentativna era Edina Džeke, koja je počela prije gotovo dvije decenije golom protiv Turske, večeras će biti završena na Bilinom polju u Zenici. Kapiten Bosne i Hercegovine protiv Švedske će posljednji put obući dres Zmajeva i zatvoriti jedno od najvažnijih poglavlja u historiji bh. fudbala.

Sve je počelo 2. juna 2007. godine na stadionu Asim Ferhatović Hase. Džeko je tada, u svom prvom nastupu za seniorsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, pogodio protiv Turske u pobjedi rezultatom 3:2. Njegov gol u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena donio je izjednačenje na 2:2, prije nego što je Adnan Ćustović u finišu susreta postavio konačan rezultat.

Bio je to prvi reprezentativni gol napadača koji će u godinama koje slijede postati najbolji strijelac i rekorder Bosne i Hercegovine po broju nastupa. Prije večerašnje oproštajne utakmice UEFA navodi 151 nastup i 73 pogotka u nacionalnom dresu.

Edin Džeko od prvog gola do kapitenske trake

Džekina reprezentativna karijera obuhvatila je gotovo dvije decenije, različite selektore i nekoliko generacija igrača. Od mladog napadača koji je tek gradio evropsku karijeru postao je kapiten i jedna od najprepoznatljivijih figura reprezentacije.

Posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzimaju plasmani Bosne i Hercegovine na dva svjetska prvenstva. Upravo je te uspjehe uoči oproštaja izdvojio kao neke od trenutaka koje će najviše pamtiti. Nogometni savez BiH također ga opisuje kao jednog od predvodnika generacija koje su izborile nastupe na dva svjetska prvenstva.

U reprezentativnom dresu prolazio je kroz pobjede, neuspješne kvalifikacije, promjene generacija i periode velikih očekivanja. Ipak, ostao je konstanta u napadu Bosne i Hercegovine i igrač oko kojeg se godinama gradila igra nacionalnog tima.

Posljednji izlazak pred navijače u Zenici

Večerašnji duel sa Švedskom u Ligi nacija neće biti revijalna utakmica. Bosna i Hercegovina igra za bodove, ali će sportski rezultat ipak biti u sjeni činjenice da Džeko posljednji put izlazi na teren kao reprezentativac. Susret na Bilinom polju počinje u 20:45 sati.

Džeko je dan prije oproštaja govorio o emocijama koje ga prate kako se posljednja utakmica približava. Kazao je da je igranje za Bosnu i Hercegovinu bilo nešto najljepše što mu se dogodilo u karijeri te da će mu nedostajati cijelo iskustvo reprezentacije, od izlaska na teren i himne do saigrača, golova i slavlja s navijačima.

Govoreći o tome šta ostaje nakon posljednjeg nastupa, poručio je da odlazi sretan i zadovoljan jer smatra da je reprezentaciji dao maksimum.

Jedna era završava, nova generacija ostaje

Džeko je uoči oproštaja posebno govorio i o igračima koji ostaju iza njega. Mlađi saigrači, kako je rekao, pokušavali su ga nagovoriti da promijeni odluku, ali je ostao pri onome što je ranije odlučio.

Nazvao ih je svojom mlađom braćom i poručio da ih ostavlja samo na terenu, ali ne i izvan njega.

Istovremeno je zamolio javnost i medije da novoj generaciji pruže podršku i u periodima kada rezultati ne budu onakvi kakvi se očekuju. Njegova poruka bila je i da niko od mladih reprezentativaca ne treba pokušavati postati novi Edin Džeko, jer svaki od njih treba graditi vlastito ime i karijeru.

Selektor Sergej Barbarez uoči utakmice rekao je da ekipa želi pobjedom obilježiti oproštaj kapitena, dok je Nogometni savez BiH najavio susret sa Švedskom kao posljednju priliku da navijači Džeku vide u reprezentativnom dresu.

Od gola protiv Turske 2007. godine do posljednjeg izlaska na Bilino polje prošlo je gotovo 20 godina. Večeras će Edin Džeko posljednji put izaći na teren kao reprezentativac Bosne i Hercegovine.