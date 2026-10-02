Poseban dres za oproštaj Edina Džeke: Na kutiji ispisane sve utakmice i golovi za BiH

Jasmina Ibrahimović
Edin Džeko danas je održao posljednju konferenciju za medije pred oproštajni meč za BiH i govorio o emocijama, karijeri i mladim igračima.

Edin Džeko će večeras protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine, a povodom njegovog oproštaja pripremljen je i poseban dres.

Na prsima dresa ispisana je poruka “Believe (Ed) in the dream”, simbolično posvećena kapitenu i svemu što je tokom reprezentativne karijere ostvario.

Isti natpis nalazi se i na kapitenskoj traci koju će Džeko nositi u oproštajnom nastupu.

Posebno je dizajnirana i kutija u kojoj se nalazi dres. Na njoj su ispisane utakmice koje je Džeko odigrao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, uz datume, protivnike i golove koje je postizao.

Uz dres je ostavljena i zahvalnica sa potpisom kapitena, namijenjena ljudima iz reprezentacije sa kojima je tokom godina dijelio svlačionicu, pripreme i utakmice.

Oproštajni detalji tako će pratiti posljednji Džekin nastup za Bosnu i Hercegovinu protiv Švedske u Ligi nacija.

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