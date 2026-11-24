Snijeg u BiH mogao bi za vikend zahvatiti veći dio zemlje, nakon novog talasa kiše i osjetnog pada temperatura, najavljuju meteorolozi BHmeteo.

Nakon današnjeg sunčanog vremena, već sutra očekuje se naoblačenje s novim padavinama, koje će ponovo biti najobilnije u Hercegovini.

Od srijede do petka u Hercegovini se očekuje između 40 i 80 litara kiše po kvadratnom metru, dok bi lokalno, uz jače pljuskove praćene grmljavinom, količina padavina mogla premašiti 100 litara po kvadratnom metru.

Padavina će biti i u ostatku zemlje, ali u manjim količinama u odnosu na jug. Tokom srijede i četvrtka uglavnom će padati kiša, dok se snijeg očekuje samo na najvišim planinama.

Gdje se očekuje snijeg u BiH?

Prodor osjetno hladnije zračne mase očekuje se u četvrtak od sredine dana, najprije u Krajini, a od petka i u ostatku zemlje.

Kiša će postepeno prelaziti u susnježicu i snijeg, prvo u brdsko-planinskim, a potom i u pojedinim nižim predjelima Bosne.

Snijeg u BiH tokom vikenda mogao bi formirati deblji snježni pokrivač u višim područjima, dok je u nižim krajevima moguće formiranje tanjeg pokrivača.

Najmanje šanse za snježne padavine imaju najniži predjeli sjeverne i sjeveroistočne Bosne, Posavina i Semberija, zbog graničnih temperatura i još neizvjesnog intenziteta padavina.

Na jugu Hercegovine od petka se očekuje prestanak padavina uz zahlađenje i jaku buru.

Posljednje dane novembra i početak decembra obilježit će zimske temperature, uglavnom ispod prosjeka za ovo doba godine. Kako navode iz BHmeteo, količina i rasprostranjenost snježnih padavina još su neizvjesne.