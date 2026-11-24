Dječija psihijatrija u Tuzli bit će dodatno opremljena medicinskim uređajima, za čiju je nabavku na raspolaganju još 116.683,56 KM iz ranije odobrenih budžetskih sredstava.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na aneks ugovora kojim se omogućava nastavak adaptacije i opremanja Odjeljenja za dječiju i adolescentnu psihijatriju Klinike za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

Planirana je nabavka respiratora, opreme za kiseoničku potporu, monitora vitalnih parametara, EKG uređaja i defibrilatora.

Dječija psihijatrija: Za projekat osigurano 300.000 KM

Za prvu fazu adaptacije i opremanja Odjeljenja Vlada Tuzlanskog kantona još 2023. godine osigurala je 300.000 KM, od čega je do sada utrošeno 183.316,44 KM.

Današnjom odlukom omogućeno je korištenje preostalih sredstava za nastavak opremanja Odjeljenja, bez dodatnih izdvajanja iz kantonalnog budžeta.