UKC Tuzla uspješno je realizovao dva izuzetno zahtjevna operativna zahvata na disajnim putevima, kojima su zbrinuta teška i po život opasna stanja kod dvojice pacijenata. Operacije su izveli ljekari Klinike za torakalnu hirurgiju u saradnji sa stručnjakom iz Slovenije, doc. dr. Tomažom Štupnikom iz Univerzitetskog kliničkog centra Ljubljana.

Riječ je o složenim hirurškim intervencijama koje zahtijevaju preciznu koordinaciju hirurga, anesteziologa i drugih članova medicinskog tima. Oba zahvata uspješno su izvedena, a kod jednog pacijenta već je zabilježen uspješan postoperativni oporavak.

Operisan 32-godišnjak kojem je hrana dospijevala u disajne puteve

Prvi zahvat izveden je kod 32-godišnjeg pacijenta koji je imao patološki otvor između jednjaka i dušnika. Zbog ovog poremećaja hrana je dospijevala u disajne puteve, što je dovelo do razvoja teške bronhopneumonije koja se nije mogla trajno izliječiti bez operacije.

Kako je pojasnio načelnik Klinike za torakalnu hirurgiju, doc. dr. Nusret Ramić, ljekari su najprije morali stabilizovati zdravstveno stanje pacijenta.

Urađena je endoskopska gastrostoma, postupak kojim je omogućena ishrana direktno u želudac, bez prolaska hrane kroz jednjak. Nakon saniranja upale i poboljšanja općeg stanja pristupilo se operaciji.

„Nakon saniranja upalnog procesa i stabilizacije opšteg stanja pacijenta, pristupili smo izuzetno složenom operativnom zahvatu kroz rez na vratu. U saradnji sa doc. dr. Tomažom Štupnikom, urađena je resekcija, odnosno uklanjanje oštećenog dijela traheje, čime su jednjak i dušnik trajno razdvojeni, a mjesto komunikacije na jednjaku je posebno zbrinuto i zašiveno. Pacijent se uspješno oporavlja i očekujemo da će u narednom periodu biti otpušten na kućno liječenje“, izjavio je Ramić.

Drugom pacijentu uklonjen stent iz dušnika

Drugi operativni zahvat odnosio se na pacijenta s teškim suženjem dušnika, koje je nastalo nakon ranije povrede i infekcije vrata.

Pacijentu je prethodno urađena traheotomija kako bi mu se omogućilo disanje, a potom je ugrađen stent koji je održavao prohodnost disajnog puta.

Tokom operacije u UKC-u Tuzla stent je uspješno uklonjen. Ljekari će nastaviti pratiti stanje pacijenta jer postoji mogućnost ponovnog sužavanja disajnog puta na mjestu ožiljka.

Ramić je objasnio da je nakon saniranja infekcije otvorena mogućnost da se, ukoliko bude potrebno, pristupi trajnom hirurškom uklanjanju suženog dijela dušnika u kontrolisanim uslovima.

UKC Tuzla: Operacije zahtijevale prekide disanja pacijenata

Posebnu složenost ovih operacija predstavlja način na koji se održavaju vitalne funkcije pacijenta tokom zahvata.

Kod hirurškog uklanjanja dijela disajnog puta operacija se u pojedinim fazama izvodi tokom potpune apneje, odnosno perioda kada pacijent ne diše i nije priključen na mehaničku ventilaciju.

Zbog toga anesteziolozi imaju ključnu ulogu u praćenju trajanja prekida disanja, laboratorijskih parametara i ostalih vitalnih funkcija, kako bi hirurzi mogli sigurno izvesti zahvat.

U operacijama učestvovao multidisciplinarni tim

U operativnom timu Klinike za torakalnu hirurgiju bili su doc. dr. Nusret Ramić, dr. Amar Kešetović, dr. Maid Omerović, dr. Elvir Mehić i dr. Jasmin Kulanić.

Anesteziološki tim činili su prof. dr. Jasmina Smajić, dr. Šuhreta Alić, dr. Amra Aljukić Ćosićkić i dr. Azra Osmančević, uz anestetičare Edina Glavića i Lejlu Omeraščević.

U zahvatima su učestvovale i instrumentarke Mirsada Petljić, Alma Kovačević i Sandra Pejić, kao i pulmolozi dr. Dženan Halilović i dr. Sejan Omeragić.

Tokom boravka u Tuzli slovenskog stručnjaka Tomaža Štupnika primio je i direktor UKC-a Tuzla, prof. dr. Šekib Umihanić.

Umihanić je zahvalio gostujućem ljekaru na dugogodišnjoj saradnji, ističući značaj stručnog povezivanja regionalnih kliničkih centara i zajedničkog rada na liječenju pacijenata s najkompleksnijim zdravstvenim stanjima.