Akcije darivanja krvi u TK naredne sedmice: Evo gdje i kada možete darovati krv

Akcije darivanja krvi u TK naredne sedmice bit će organizovane u Tuzli, Srebreniku i Lukavcu, prema rasporedu Poliklinike za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Prva akcija planirana je već sutra, 9. novembra, u Domu zdravlja Tuzla.

Tokom naredna četiri dana dobrovoljno darivanje krvi bit će organizovano u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, kao i u privrednim društvima, s ciljem osiguravanja potrebnih zaliha krvi za liječenje pacijenata.

Raspored akcija darivanja krvi u TK

Ponedjeljak, 9. novembar: Akcija darivanja krvi bit će održana u Domu zdravlja Tuzla, od 8:30 do 12 sati.

Utorak, 10. novembar: Dobrovoljno darivanje krvi organizovano je u JU Mješovita srednja škola Srebrenik, od 9:30 do 13 sati.

Srijeda, 11. novembar: Akcija će biti održana na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli, od 9 do 11 sati.

Četvrtak, 12. novembar: Darivanje krvi planirano je u kompaniji Sisecam Soda Lukavac, od 11 do 13 sati.

Krv se može darovati i svakog radnog dana u UKC-u Tuzla

Građani koji nisu u mogućnosti učestvovati u organizovanim akcijama krv mogu darovati i u Poliklinici za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

Redovni termin za dobrovoljno darivanje krvi je svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

Darivanje krvi važno je za osiguravanje zaliha neophodnih pri operativnim zahvatima, liječenju teško oboljelih pacijenata i pružanju hitne medicinske pomoći.