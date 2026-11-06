Besplatni pregledi za osobe s aknama dostupni su u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla do 12. novembra, u okviru međunarodne kampanje „Zajedno smo u borbi protiv akni“.

Pregledi se obavljaju na Klinici za kožne bolesti UKC-a Tuzla, a namijenjeni su osobama koje imaju problema s aknama i žele dobiti stručnu dermatološku procjenu i savjete o liječenju.

Cilj kampanje je podizanje svijesti o značaju pravovremenog liječenja akni, koje se mogu pojaviti u različitim životnim dobima i, ukoliko se ne liječe pravilno, ostaviti trajne ožiljke na koži.

Građani mogu iskoristiti mogućnost besplatnog pregleda do četvrtka, 12. novembra.