Potjernica se u Federaciji Bosne i Hercegovine ne raspisuje automatski kada policija ne može pronaći određenu osobu, već isključivo pod uslovima propisanim zakonom. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona pripremilo je vodič za građane u kojem pojašnjava kada se izdaje potjernica, ko donosi takvu odluku i po čemu se ona razlikuje od objave ili običnog traženja adrese.

U vodiču se navodi da su ovi postupci uređeni članovima od 445. do 449. Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH, a svaki od njih ima različitu svrhu i pravne uslove za primjenu.

Kada se može raspisati potjernica?

Prema zakonskim odredbama, za raspisivanje potjernice protiv osumnjičenog ili optuženog moraju biti ispunjena četiri uslova. Protiv osobe mora biti pokrenut krivični postupak, krivično djelo mora biti takvo da se za njega može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža, osoba mora biti u bjekstvu, a nadležni organ mora prethodno izdati naredbu za dovođenje ili rješenje o određivanju pritvora.

Potjernica se može izdati i kada osuđena osoba pobjegne iz zatvora ili druge ustanove u kojoj izdržava kaznu ili zavodsku mjeru povezanu s lišenjem slobode. U tom slučaju visina izrečene kazne nije odlučujuća.

Ko donosi odluku, a ko raspisuje potragu?

Kada je riječ o osumnjičenim ili optuženim osobama, izdavanje potjernice naređuje sud. Ako je u pitanju bjekstvo osuđenika iz ustanove, naredbu izdaje upravnik te ustanove.

Samo raspisivanje provodi nadležni policijski organ koji je određen u konkretnom slučaju, odnosno ustanova iz koje je osuđena osoba pobjegla.

Ako postoji vjerovatnoća da se tražena osoba nalazi izvan Bosne i Hercegovine, nadležno ministarstvo BiH može raspisati međunarodnu potjernicu.

Koja je razlika između potjernice i objave?

Za razliku od potjernice, objava se koristi kada su nadležnim organima potrebne informacije o predmetima povezanim s krivičnim djelom ili kada je potrebno pronaći takve predmete.

Objava se može koristiti i radi utvrđivanja identiteta nestale osobe ili pronađenog nepoznatog ljudskog tijela, pod uslovom da postoji osnovana sumnja da je nestanak ili smrt posljedica krivičnog djela.

Posebna zakonska radnja jeste traženje adrese osumnjičenog ili optuženog. Kada prebivalište ili boravište nije poznato, tužilac ili sud mogu zatražiti od policije da utvrdi gdje se osoba nalazi. Takav zahtjev ne znači da je osoba u bjekstvu.

Kada se potjernica povlači?

Potjernica se mora odmah povući kada se pronađe tražena osoba, nastupi zastarjelost krivičnog gonjenja ili izvršenja kazne ili prestanu postojati drugi razlozi zbog kojih je raspisana.

Iz Kantonalnog tužilaštva TK posebno naglašavaju da raspisivanje potjernice ne znači da je osoba kriva za krivično djelo. Osumnjičeni i optuženi smatraju se nevinim sve dok se njihova krivica ne utvrdi pravosnažnom sudskom presudom.

Građani koji raspolažu informacijama o osobama za kojima se traga mogu ih dostaviti najbližoj policijskoj stanici, pozivom na broj 122 ili nadležnom tužilaštvu, bez samostalnog preduzimanja bilo kakvih radnji.