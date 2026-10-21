Rješavanje starih predmeta u Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona povećano je za 78,3 posto u periodu od 1. januara do 20. oktobra 2026. godine, u odnosu na isti period prošle godine.

Prema podacima Tužilaštva, u navedenom periodu riješeno je ukupno 1.095 starih predmeta, dok je u istom periodu 2025. godine završeno 614 predmeta. To znači da je ove godine riješen 481 predmet više.

Rješavanje starih predmeta jedan od prioriteta

Iz Kantonalnog tužilaštva TK ističu da je rješavanje starih predmeta jedan od prioriteta, s ciljem efikasnijeg postupanja i smanjenja broja neriješenih slučajeva.

Osim rada na ranije zaprimljenim predmetima, aktivnosti Tužilaštva usmjerene su i na podizanje optužnica, procesuiranje počinilaca krivičnih djela te podnošenje prijedloga za određivanje pritvora.

U poređenju s prošlom godinom, statistički podaci pokazuju značajan rast broja riješenih starih predmeta, što je jedan od ključnih pokazatelja koje je Tužilaštvo izdvojilo u pregledu svog rada.