Vlada FBiH: Vojin Mijatović nije razriješen dužnosti ministra

Vojin Mijatović nije razriješen dužnosti federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta, saopćila je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, demantujući medijske navode o njegovoj smjeni.

Iz Vlade pojašnjavaju da su donesene isključivo proceduralne odluke kako bi se osigurao nesmetan rad Ministarstva.

Na jučerašnjoj sjednici, održanoj u utorak, Vlada FBiH postupila je u skladu s pravosudnim odlukama o privremenoj suspenziji Mijatovića, koji obavlja i funkciju dopremijera Federacije BiH.

Umjesto odluke o razrješenju, utvrđena su ovlaštenja za potpisivanje službenih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Kako navode iz Vlade, cilj ovih mjera je spriječiti eventualne zastoje u radu Ministarstva, posebno kada je riječ o isplati podsticaja i ostvarivanju prava privrednika i obrtnika.

Riječ je o proceduri koja se primjenjuje u situacijama kada je potrebno osigurati kontinuitet rada institucije uprkos privremenoj spriječenosti njenog rukovodioca.

Iz Vlade Federacije BiH poručuju da nastavljaju raditi u punom kapacitetu, uz poštivanje sudskih odluka, nezavisnosti pravosuđa i pretpostavke nevinosti.