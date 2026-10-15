Vojinu Mijatoviću zabranjeno obavljanje funkcije, Vlada FBiH čeka odluku suda

Vlada Federacije BiH oglasila se povodom odluke Vrhovnog suda FBiH kojom je federalnom ministru razvoja, poduzetništva i obrta Vojinu Mijatoviću zabranjeno obavljanje službene dužnosti. Iz Vlade su saopćili da još nisu zvanično zaprimili sudsku odluku te da trenutno raspolažu samo informacijama objavljenim u medijima.

Nakon što odluka bude službeno dostavljena, Vlada FBiH razmotrit će njene pravne i institucionalne posljedice, a potom odlučiti o daljnjim koracima u skladu sa svojim nadležnostima.

Kako je navedeno u saopćenju, cilj je osigurati nesmetan nastavak rada Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, čijem su ministru i pojedinim zaposlenicima izrečene mjere zabrane.

Iz Vlade poručuju da ova situacija neće zaustaviti rad federalnih institucija, donošenje odluka i provođenje ranije utvrđenih politika i mjera.

Naglašavaju da prioriteti ostaju institucionalna stabilnost, ekonomski razvoj i provođenje mjera od značaja za građane Federacije BiH.

Također su pozvali na odgovorno postupanje svih uključenih, bez preuranjenih zaključaka i politizacije slučaja, uz poštivanje pretpostavke nevinosti i nezavisnosti pravosuđa.

Vlada FBiH poručila je da će sve naredne aktivnosti poduzimati isključivo u skladu sa zakonom i propisanim institucionalnim procedurama.