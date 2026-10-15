Food Bazar u Tuzli: Ukusna hrana za izgradnju izletišta „Zmajevo srce“

Ali Huremović
Food Bazar u Tuzli: Ukusna hrana za izgradnju izletišta „Zmajevo srce“

Humanitarni Food Bazar u Tuzli bit će održan sutra, 16. oktobra, u Klubu „Zmajevo srce“, poznatom i kao Down Syndrome Caffe. Događaj počinje u 11 sati, a cilj je prikupljanje sredstava za izgradnju „Izletišta Zmajevo srce“, prostora namijenjenog druženju, odmoru i zajedničkim aktivnostima.

Posjetioce očekuje raznovrsna gastronomska ponuda koju će pripremati Nadja Škapur i Foodology by Samir, dok će za ljubitelje slastica poseban slatki kutak osigurati Mlin i pekara Ljubače.

Kupovinom pripremljenih specijaliteta i dobrovoljnim prilozima građani će imati priliku podržati realizaciju projekta kojim se želi stvoriti prostor za nova druženja i zajedničke trenutke.

Food Bazar u Tuzli za podršku izgradnji izletišta

Organizatori ističu da humanitarni bazar, osim prikupljanja novca, ima za cilj okupiti građane oko zajedničke ideje i pokazati koliko se može postići kada se ljudi udruže.

Iz Kluba „Zmajevo srce“ pozvali su Tuzlake da sutra od 11 sati posjete ovaj događaj, uživaju u pripremljenim jelima i svojim doprinosom pomognu izgradnju budućeg izletišta.

„Dođite gladni, a otiđite punog srca!“, poručili su organizatori.

Humanitarni Food Bazar u Tuzli tako će spojiti gastronomiju i solidarnost, a svaki kupljeni specijalitet predstavljat će doprinos ostvarenju projekta „Izletište Zmajevo srce“.

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