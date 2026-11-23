Razglednica Tuzle iz perioda boravka američkih vojnika u Bosni i Hercegovini ponovo je privukla pažnju nakon što je podijeljena u Facebook grupi „Grad Tuzla“. Na njoj su prikazani prepoznatljivi motivi grada, ljetne bašte, građani i vojni helikopteri iznad Tuzle, uz natpis na engleskom jeziku „Greetings from TUZLA“, odnosno „Pozdrav iz Tuzle“.

Razglednica se povezuje s periodom nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini, kada je Tuzla bila jedno od najvažnijih sjedišta američkih vojnih snaga u okviru međunarodnih mirovnih misija.

U tom periodu američki vojnici bili su prisutni na više lokacija na području Tuzle i okolnih mjesta, a grad je imao značajnu ulogu u organizaciji i logistici međunarodnih snaga.

Eagle Base i Camp Comanche, američke baze na području Tuzle

Jedna od najpoznatijih američkih vojnih baza bila je Eagle Base, smještena na prostoru nekadašnjeg vojnog aerodroma Dubrave. Uspostavljena je krajem 1995. godine, nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, i predstavljala je glavno sjedište američkih snaga u sjeveroistočnoj Bosni.

Američki vojnici najprije su djelovali u okviru IFOR-a, a potom SFOR-a, NATO misije zadužene za stabilizaciju sigurnosnih prilika i provođenje vojnih aspekata mirovnog sporazuma.

U zapadnom dijelu tuzlanskog područja nalazio se i Camp Comanche, poznat kao Tuzla West. Ovaj vojni kompleks služio je za smještaj pripadnika američkih snaga i logističku podršku njihovim aktivnostima.

Misija SFOR-a završena je u decembru 2004. godine, kada je odgovornost za međunarodno vojno prisustvo preuzeo EUFOR. Američka baza Eagle Base nastavila je djelovati još nekoliko godina, a 30. juna 2007. godine zvanično je predata vlastima Bosne i Hercegovine.

Razglednica Tuzle kao podsjetnik

Objavljena razglednica Tuzle prikazuje zanimljiv spoj svakodnevnog života u gradu i vojnog prisustva koje je obilježilo poslijeratne godine.

Motivi gradskih bašti, prolaznika i helikoptera iznad Tuzle predstavljaju vizuelni podsjetnik na vrijeme kada su američki vojnici bili dio svakodnevice na ovom području.

Iako nije potvrđeno kada je tačno razglednica nastala niti da li je bila zvanično izdanje američke vojske, njen izgled i sadržaj povezuju se s periodom međunarodnih mirovnih misija u Bosni i Hercegovini.