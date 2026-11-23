Luka Garza odigrao je dobru utakmicu u dresu Boston Celticsa, ali njegova ekipa nije uspjela izbjeći poraz na gostovanju kod Golden State Warriorsa rezultatom 88:87. Susret NBA lige odigran je u noći s nedjelje na ponedjeljak u San Franciscu.

Bosanskohercegovački košarkaš ušao je s klupe i za 16 minuta i 40 sekundi provedenih na parketu postigao deset poena uz pet skokova. Iz igre je šutirao odličnih četiri od pet, dok je s linije slobodnih bacanja pogodio dva od četiri pokušaja.

Garza je bio treći strijelac Bostona, iza Jaysona Tatuma koji je ubacio 27 poena i Derricka Whitea koji je susret završio sa 14 poena.

Luka Garza među zapaženijim igračima Bostona

Celticsi su u posljednjoj četvrtini imali prednost od osam poena, ali nisu uspjeli sačuvati vodstvo. Golden State je preokrenuo rezultat, a ključnu trojku za povratak u vodstvo pogodio je Brandin Podziemski, koji je utakmicu završio sa 18 poena.

Boston je tako upisao četvrti uzastopni poraz, prvi put nakon maja 2021. godine, te sada ima omjer od 11 pobjeda i šest poraza.

Luka Garza u dosadašnjem dijelu sezone prosječno bilježi 5,4 poena, tri skoka i 1,6 asistencija, uz 12,6 minuta provedenih na parketu po utakmici.