Luka Garza ubacio 14 poena, Houston prekinuo pobjednički niz Bostona

Luka Garza postigao je 14 poena u porazu Boston Celticsa od Houston Rocketsa rezultatom 109:93 u NBA ligi. Bh. košarkaš pružio je dobru partiju, pogodivši četiri trojke, ali njegova ekipa nije uspjela izbjeći drugi poraz u sezoni i prekid niza od pet uzastopnih pobjeda.

Boston je tokom gostovanja u Teksasu imao mnogo problema u napadu, a domaći tim iskoristio je loše šutersko izdanje Celticsa, koji su pogodili svega 38,6 posto šuteva iz igre.

Houston je bio znatno uspješniji u reketu, gdje je ostvario prednost od 50:34, dok je u poenima iz kontranapada rezultat bio 18:2 za Rocketse.

Luka Garza pogodio četiri trojke za 17 minuta

Bh. reprezentativac Luka Garza na parketu je proveo 17 minuta i za to vrijeme postigao 14 poena, uz tri skoka i jednu blokadu. Posebno se istakao šutem za tri poena, pogodivši četiri od sedam pokušaja.

Najefikasniji igrač Bostona bio je Jayson Tatum sa 19 poena, šest skokova i devet asistencija, dok je Neemias Queta dodao 16 poena.

Na drugoj strani briljirao je turski reprezentativac Alperen Şengün, koji je susret završio sa 26 poena, deset asistencija i sedam skokova. Jabari Smith Jr. i Amen Thompson ubacili su po 14 poena za Houston.

Domaći košarkaši preuzeli su vodstvo u drugoj četvrtini, a prednost su dodatno povećali u nastavku utakmice.

Houston je ovom pobjedom stigao do omjera od sedam pobjeda i jednog poraza te preuzeo prvo mjesto u Zapadnoj konferenciji. Boston sada ima pet pobjeda i dva poraza.

Celticsi će narednu utakmicu odigrati protiv Milwaukee Bucksa, dok Houston očekuje domaći duel s Minnesotom.