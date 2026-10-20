Večeras počinje NBA liga: Nurkić i Garza predstavljaju BiH u novoj sezoni

Nova sezona NBA lige počinje večeras, a Bosna i Hercegovina će u najjačem košarkaškom takmičenju svijeta imati dvojicu predstavnika, Jusufa Nurkića u Utah Jazzu i Luku Garzu u Boston Celticsima.

Jubilarna 81. sezona počinje utakmicom Detroita i Bostona u 21 sat po našem vremenu, dok će titulu prvaka braniti New York Knicks.

Luka Garza će već prve večeri imati priliku nastupiti za Boston, koji gostuje Detroit Pistonsima. Jusuf Nurkić novu sezonu dočekuje u dresu Utaha, ali zbog povrede stopala neće biti na raspolaganju svojoj ekipi na početku takmičenja. Prema informacijama NBA lige, početkom oktobra procijenjeno je da će pauzirati najmanje četiri sedmice.

Prve večeri na rasporedu su tri utakmice. Nakon susreta Detroita i Bostona, u noći s utorka na srijedu od 1 sat igraju New York Knicks i Philadelphia 76ers, dok će od 3.30 sati snage odmjeriti San Antonio Spurs i Oklahoma City Thunder

New York Knicks brani NBA titulu nakon više od pola stoljeća čekanja

New York Knicks u novu sezonu ulaze kao aktuelni prvaci nakon što su u prošlosezonskom finalu savladali San Antonio Spurse i osvojili prvu titulu poslije 1973. godine.

Prije večerašnjeg susreta s Philadelphijom u Madison Square Gardenu bit će organizovana ceremonija dodjele šampionskih prstenova, a pod svodovima dvorane bit će podignut i novi šampionski baner.

Među ekipama koje će se boriti za vrh ponovo su Oklahoma City Thunder, predvođen Shaijem Gilgeous-Alexanderom, i San Antonio Spurs, čiji je glavni adut Victor Wembanyama.

Veliku pažnju privlače i promjene u sastavima klubova. LeBron James i Jaylen Brown novu sezonu igraju za Philadelphiju, Giannis Antetokounmpo prešao je u Miami Heat, dok će Boston, uz Jaysona Tatuma, računati i na Paula Georgea.

Jokić i Dončić među najvećim zvijezdama lige

Od košarkaša iz regije najveću pažnju privlačit će Nikola Jokić, koji će s Denver Nuggetsima pokušati ponovo doći do šampionskog trofeja, te Luka Dončić u dresu Los Angeles Lakersa.

Golden State Warriors i dalje predvodi Stephen Curry, dok Houston Rocketsi s Kevinom Durantom nastoje ostvariti značajan rezultat u Zapadnoj konferenciji.

U NBA ligi takmiči se 30 klubova, po 15 u Istočnoj i Zapadnoj konferenciji. Svaka ekipa odigrat će 82 utakmice u regularnom dijelu sezone, koji završava 11. aprila 2027. godine.

Šest najbolje plasiranih ekipa iz svake konferencije direktno će izboriti doigravanje, dok će klubovi od sedmog do desetog mjesta igrati dodatni play-in turnir za preostala mjesta u play-offu