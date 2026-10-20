Od 20. do 27. oktobra traje Regionalni online sajam poslova, koji povezuje kompanije i osobe u potrazi za zaposlenjem iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije.

Građani Bosne i Hercegovine koji traže prvi posao, razmišljaju o promjeni radnog mjesta ili žele istražiti nove poslovne mogućnosti imaju priliku učestvovati na Regionalnom online sajmu poslova, koji je zvanično počeo danas, 20. oktobra.

Sajam će trajati do 27. oktobra, a zainteresovani mogu besplatno i jednostavno istraživati poslovne ponude putem interneta, bez potrebe za odlaskom na fizičku lokaciju.

Poslovne ponude dostupne 24 sata dnevno

Jedna od najvećih prednosti ovog sajma jeste mogućnost pristupa oglasima za posao u bilo koje doba dana. Za učešće je potreban samo pristup internetu putem računara, tableta ili mobilnog telefona.

Posjetioci mogu pregledati otvorena radna mjesta, upoznati kompanije koje zapošljavaju te saznati više o uslovima rada i mogućnostima profesionalnog napredovanja.

Posebno je korisna mogućnost direktne komunikacije s predstavnicima kompanija putem chata, gdje kandidati mogu postavljati pitanja i dobiti dodatne informacije o poslovima koji ih zanimaju.

Prilika za radnike i poslodavce

Regionalni online sajam poslova istovremeno pruža mogućnost kompanijama da predstave svoje poslovanje i pronađu nove zaposlenike iz šire regije.

Putem virtualnih prezentacija, fotografija, videosadržaja i iskustava zaposlenih, zainteresovani kandidati mogu steći bolji uvid u radno okruženje i organizacijsku kulturu pojedinih kompanija.

Ovakav način povezivanja posebno je značajan za osobe koje žele istražiti ponude izvan mjesta stanovanja, ali i za sve koji planiraju promjenu karijere.

Kako učestvovati?

Svi zainteresovani mogu posjetiti zvaničnu stranicu sajma, pregledati dostupne oglase i istražiti mogućnosti zaposlenja.

Regionalni online sajam poslova dostupan je do 27. oktobra na OVOM LINKU.