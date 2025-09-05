Sajam poslova u BiH: Više od stotinu poslodavaca na jednom mjestu

Najveća platforma za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine, sajam poslova „Gledaj sebi posla“, bit će održana 6. i 7. oktobra 2025. godine u Sarajevu. Glavni grad BiH tada će postati mjesto susreta građana koji traže nove prilike na tržištu rada i žele profesionalni napredak.

Pripreme za ovaj događaj već su u toku, a danas je održan koordinacijski sastanak suorganizatora – Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom FBiH, Federalnog zavoda za zapošljavanje i međunarodne organizacije UN Women. Na sastanku su bile i kantonalne službe za zapošljavanje koje će imati značajnu ulogu u informiranju nezaposlenih osoba o mogućnostima koje nudi platforma Sajma.

Iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom predstavljena su dva javna poziva ukupne vrijednosti 16,7 miliona KM. Ovi programi usmjereni su na otvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mjesta za osobe s invaliditetom, a kako ističu, cilj je stvoriti stabilnije prilike za zapošljavanje i aktivnije uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada.

– Poslodavci imaju moć da promijene živote. Dovoljno je otvoriti priliku i pružiti šansu koja nekome znači ulazak u svijet rada, a svima nama jaču zajednicu – poručili su iz Fonda, pozivajući građane i kompanije da posjete njihov štand na sajmu.

Sajam će okupiti više od stotinu poslodavaca iz Federacije BiH, koji će posjetiocima ponuditi priliku da direktno razgovaraju s predstavnicima kompanija i dobiju informacije o aktuelnim poslovnim prilikama. Program uključuje i panel diskusije posvećene ključnim izazovima tržišta rada – od zapošljavanja mladih, preko razvoja novih vještina, do promjena u načinu rada.

Organizatori naglašavaju da sajam „Gledaj sebi posla“ nije samo mjesto za pronalazak posla, već i prostor za razmjenu ideja, kreiranje rješenja i jačanje mostova između poslodavaca i onih koji traže priliku na tržištu rada.