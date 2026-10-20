U BiH neplaćeno više od 219.000 kazni, dug premašio 30 miliona KM

Neplaćene kazne u BiH dostigle su iznos veći od 30,6 miliona KM, a prema zvaničnim evidencijama, širom države trenutno je evidentiran 219.601 neplaćeni prekršajni nalog. Podaci Agencije za identifikacione dokumente, evidencije i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) ukazuju na ozbiljne probleme u naplati novčanih kazni.

Prema podacima iz Registra novčanih kazni i prekršajnih evidencija (ROF), ukupan iznos neizmirenih obaveza po osnovu prekršajnih naloga iznosi 30.638.062 KM. Najveći dio ovog duga evidentiran je u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U FBiH je registrovano 186.717 neplaćenih prekršajnih naloga, čija ukupna vrijednost iznosi 24.630.585 KM. To predstavlja više od 80 posto ukupnog iznosa neplaćenih kazni u državi.

U Republici Srpskoj evidentiran je 24.551 neplaćeni prekršajni nalog, s ukupnim dugom od 3.368.561 KM, dok su u Brčko distriktu registrovana 8.333 neplaćena naloga u vrijednosti od 2.638.916 KM.

Neplaćene kazne u BiH ukazuju na probleme u naplati

Iz IDDEEA-e upozoravaju da ovi podaci pokazuju potrebu za efikasnijim mehanizmima kontrole i naplate novčanih kazni.

Agencija je zadužena za vođenje centralnih evidencija, čime nadležnim institucijama omogućava pristup podacima potrebnim za provođenje zakona i praćenje naplate javnih prihoda.

Iako neplaćene kazne u BiH predstavljaju višemilionski iznos, njihova naplata zavisi od postupanja nadležnih institucija i primjene zakonom propisanih mjera.

Iz IDDEEA-e poručuju da je unapređenje sistema naplate neophodno radi jačanja finansijske discipline i vladavine prava u Bosni i Hercegovini.