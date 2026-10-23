Inspektori kontrolišu sve stanice za tehnički pregled vozila u FBiH

Ali Huremović
Inspektori kontrolišu sve stanice za tehnički pregled vozila u FBiH

Stanice za tehnički pregled vozila širom Federacije Bosne i Hercegovine bit će obuhvaćene zajedničkim kontrolama federalnih i kantonalnih saobraćajnih inspektora. Inspekcijski nadzori već su u toku, a u narednom periodu obuhvatit će sve stanice koje imaju odobrenje za rad.

Kontrole provodi Federalni saobraćajni inspektorat Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP), u saradnji s nadležnim kantonalnim inspekcijama, s ciljem provjere zakonitosti rada i poštivanja propisanih procedura.

Aktivnosti su dogovorene na sastanku federalnih i kantonalnih saobraćajnih inspektora te predstavnika Federalnog ministarstva saobraćaja i komunikacija, na kojem su utvrđeni prioriteti nadzora i način zajedničkog djelovanja na terenu.

Tehnički pregled vozila: Šta će inspektori kontrolisati?

Posebna pažnja tokom inspekcijskih nadzora bit će usmjerena na rad zaposlenih u stanicama za tehnički pregled, uključujući provjeru prisustva voditelja i kontrolora te njihovog stvarnog obavljanja poslova.

Inspektori će provjeravati da li se propisane kontrolne radnje zaista provode, kao i odgovaraju li evidentirani rezultati stvarno obavljenim pregledima vozila.

Nadzor će obuhvatiti i pravilnost vođenja evidencija, posjedovanje obavezne opreme za utvrđivanje tehničke ispravnosti vozila te poštivanje rokova za ispitivanje i baždarenje mjernih uređaja.

Iz FUZIP-a podsjećaju da su stanice dužne osigurati odgovarajuće kadrovske, tehničke i organizacione uslove, koristiti ispravnu i propisno baždarenu opremu te voditi tačnu dokumentaciju o obavljenim pregledima.

Za utvrđene nepravilnosti kazne do 15.000 KM

Za nepoštivanje zakonskih odredbi kojima je regulisan tehnički pregled vozila predviđene su novčane kazne od 3.000 do 15.000 KM za pravna lica.

Odgovorna lica u pravnim licima mogu biti kažnjena iznosima od 500 do 2.000 KM, u skladu sa Zakonom o cestovnom prijevozu Federacije BiH.

U slučaju otkrivanja nepravilnosti, nadležni inspektori poduzimat će zakonom propisane mjere, s ciljem osiguranja pouzdanosti tehničkih pregleda i pravovremenog otkrivanja neispravnih vozila.

pročitajte i ovo

Vijesti

Izbori završeni, ali obaveze nisu: Strankama prijete kazne do 30.000 KM...

Vijesti

U BiH neplaćeno više od 219.000 kazni, dug premašio 30 miliona...

Vijesti

Pojačane inspekcijske kontrole u trgovini, pod lupom i rad nedjeljom

BiH

Kazne pred izbore: CIK sankcionisao više stranaka, Stanivukovića i Delića

Tuzla i TK

Porezni inspektori u akciji: U TK zapečaćeno šest objekata, kazne 55.500...

Vijesti

Kazne za poslodavce do 15.000 KM ako ne zaštite radnike tokom...

BiH

Preminuo akademik Asim Kurjak: IANUBIH se oprostila od svog osnivača

Tuzla i TK

Prijava plana proizvodnje u Tuzli: Rok je 15. novembar

Vijesti

Lijek givinostat još nije dostupan: Roditelji najavili dolazak pred Vladu FBiH

DNEVNI KVIZ

DNEVNI KVIZ – Pet pitanja za provjeru općeg znanja

Vijesti

Francuska podržava digitalizaciju: Ambasador posjetio IDDEEA-u

Učitati više