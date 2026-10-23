Inspektori kontrolišu sve stanice za tehnički pregled vozila u FBiH

Stanice za tehnički pregled vozila širom Federacije Bosne i Hercegovine bit će obuhvaćene zajedničkim kontrolama federalnih i kantonalnih saobraćajnih inspektora. Inspekcijski nadzori već su u toku, a u narednom periodu obuhvatit će sve stanice koje imaju odobrenje za rad.

Kontrole provodi Federalni saobraćajni inspektorat Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP), u saradnji s nadležnim kantonalnim inspekcijama, s ciljem provjere zakonitosti rada i poštivanja propisanih procedura.

Aktivnosti su dogovorene na sastanku federalnih i kantonalnih saobraćajnih inspektora te predstavnika Federalnog ministarstva saobraćaja i komunikacija, na kojem su utvrđeni prioriteti nadzora i način zajedničkog djelovanja na terenu.

Tehnički pregled vozila: Šta će inspektori kontrolisati?

Posebna pažnja tokom inspekcijskih nadzora bit će usmjerena na rad zaposlenih u stanicama za tehnički pregled, uključujući provjeru prisustva voditelja i kontrolora te njihovog stvarnog obavljanja poslova.

Inspektori će provjeravati da li se propisane kontrolne radnje zaista provode, kao i odgovaraju li evidentirani rezultati stvarno obavljenim pregledima vozila.

Nadzor će obuhvatiti i pravilnost vođenja evidencija, posjedovanje obavezne opreme za utvrđivanje tehničke ispravnosti vozila te poštivanje rokova za ispitivanje i baždarenje mjernih uređaja.

Iz FUZIP-a podsjećaju da su stanice dužne osigurati odgovarajuće kadrovske, tehničke i organizacione uslove, koristiti ispravnu i propisno baždarenu opremu te voditi tačnu dokumentaciju o obavljenim pregledima.

Za utvrđene nepravilnosti kazne do 15.000 KM

Za nepoštivanje zakonskih odredbi kojima je regulisan tehnički pregled vozila predviđene su novčane kazne od 3.000 do 15.000 KM za pravna lica.

Odgovorna lica u pravnim licima mogu biti kažnjena iznosima od 500 do 2.000 KM, u skladu sa Zakonom o cestovnom prijevozu Federacije BiH.

U slučaju otkrivanja nepravilnosti, nadležni inspektori poduzimat će zakonom propisane mjere, s ciljem osiguranja pouzdanosti tehničkih pregleda i pravovremenog otkrivanja neispravnih vozila.