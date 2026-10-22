Izbori završeni, ali obaveze nisu: Strankama prijete kazne do 30.000 KM zbog plakata

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) podsjetila je političke stranke, koalicije i nezavisne kandidate da je istekao zakonski rok za uklanjanje predizbornih plakata i drugog promotivnog materijala korištenog tokom kampanje za Opće izbore 2026. godine. Za nepoštivanje ove obaveze predviđene su novčane kazne koje mogu dostići 30.000 KM.

Prema Izbornom zakonu BiH, politički subjekti bili su dužni ukloniti sve plakate, postere, oglase i druge promotivne materijale najkasnije 15 dana nakon održavanja izbora.

Budući da su Opći izbori održani 4. oktobra, rok za uklanjanje izbornog materijala istekao je 19. oktobra 2026. godine.

Iz CIK-a pojašnjavaju da se ova obaveza odnosi na sav promotivni materijal koji su politički subjekti koristili tokom predizborne kampanje na prostorima predviđenim za tu namjenu.

Kazne i do 30.000 KM

Za političke subjekte koji nisu ispoštovali zakonski rok predviđene su novčane kazne od 3.000 do 30.000 KM, dok kandidati mogu biti kažnjeni iznosima od 3.000 do 15.000 KM.

Građani koji primijete da izborni plakati i drugi promotivni materijali nisu uklonjeni mogu podnijeti prijavu nadležnoj općinskoj ili gradskoj izbornoj komisiji.

Iz CIK-a podsjećaju da odgovornost za uklanjanje materijala snose politički subjekti koji su ga koristili tokom kampanje.

Iako su izbori završeni prije gotovo tri sedmice, političke stranke i kandidati i dalje imaju zakonsku odgovornost za promotivne sadržaje koji su ostali na javnim površinama.