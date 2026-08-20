Kazne pred izbore: CIK sankcionisao više stranaka, Stanivukovića i Delića

CIK BiH izrekao je nove kazne zbog preuranjene izborne kampanje i zloupotrebe javnih resursa, a među kažnjenima su političke stranke, koalicije te kandidati Draško Stanivuković i Adnan Delić. Protiv predsjednika Ujedinjene Srpske Nenada Stevandića pokrenut je poseban postupak.

Koalicija Draško Stanivuković, Pokret sigurna Srpska kažnjena je u dva predmeta sa ukupno 12.500 KM.

U prvom slučaju kazna od 7.000 KM izrečena je zbog aktivnosti u okviru inicijative „Zdravlje bez poreza“, za koju je CIK utvrdio da je imala obilježja preuranjene kampanje i zloupotrebe javnih sredstava i resursa.

Draško Stanivuković u tom predmetu kažnjen je sa 4.000 KM, dok je Igor Radojičić kažnjen sa 3.000 KM.

U drugom predmetu koaliciji je izrečena kazna od 5.500 KM zbog izjava tokom konferencije za medije koje je CIK ocijenio kao preuranjenu kampanju. Stanivuković i kandidat Aleksandar Simić kažnjeni su sa po 3.000 KM.

SDP kažnjen u dva odvojena predmeta

Socijaldemokratskoj partiji BiH izrečene su kazne u ukupnom iznosu od 9.500 KM.

SDP Čapljina kažnjen je sa 4.500 KM zbog objava na društvenim mrežama kojima je promovisan kandidat Denis Bećirović, dok je zbog objava Kantonalnog odbora SDP-a Srednjobosanskog kantona kojima je promovisan Zukan Helez stranci izrečena kazna od 5.000 KM.

CIK je obje aktivnosti ocijenio kao preuranjenu izbornu kampanju.

Kazne i za SNSD i SDA

SNSD je kažnjen sa 6.500 KM nakon što je CIK objavu stranačkog odbora iz Šekovića o radovima na području ove općine ocijenio kao promociju političkog subjekta prije zvaničnog početka kampanje.

SDA je kažnjena sa 5.500 KM zbog objava SDA Novi Grad kojima su infrastrukturni projekti na području ove općine predstavljani kao rezultat rada stranke.

Kažnjen i Adnan Delić

Koalicija Narod i pravda i Stranka penzionera, umirovljenika BiH kažnjena je sa 3.000 KM zbog preuranjene kampanje.

Istom novčanom kaznom kažnjen je i kandidat ove koalicije Adnan Delić, nakon što je CIK utvrdio da je putem društvenih mreža vodio kampanju prije perioda predviđenog Izbornim zakonom.

Pokrenut postupak protiv Nenada Stevandića

Centralna izborna komisija donijela je i zaključak o pokretanju postupka protiv predsjednika Ujedinjene Srpske Nenada Stevandića.

Razlog su njegove izjave koje su prenesene u javnosti, a koje, prema ocjeni CIK-a, mogu dovesti u pitanje integritet izbornog procesa i sugerisati moguće nepravilnosti u vezi s opremom i tehničkom pripremom Općih izbora.

CIK je na sjednici usvojio i zahtjev za dodjelu 5,694 miliona KM budžetskih sredstava za narednu godinu. Od tog iznosa 5,594 miliona KM odnosi se na tekuće izdatke, dok je 100.000 KM planirano za rekonstrukciju i održavanje zgrade Komisije.

Planirani prihodi iznose 880.000 KM i odnose se na novčane kazne i takse za učešće na ovogodišnjim Općim izborima.

Usvojena je i odluka o visini naknada za članove biračkih odbora koji će biti angažovani na provođenju Općih izbora 2026. godine.