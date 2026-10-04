Cvijanović u vodstvu za srpskog člana Predsjedništva BiH, SNSD u Doboju proglasio pobjedu

Prema prvim podacima koje je večeras saopćio SNSD, Željka Cvijanović vodi u utrci za srpskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Portparol SNSD-a Radovan Kovačević naveo je da Cvijanović trenutno ima 31.400 glasova, dok Marinko Božović ima 15.000, a Nebojša Vukanović 6.000 glasova.

Kovačević je istovremeno saopćio i da kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić ima 45.500 glasova, dok kandidat SDS-a Branko Blanuša ima 33.000.

U Doboju je SNSD večeras proglasio pobjedu na svim nivoima vlasti, dok se još očekuju zvanični preliminarni rezultati Centralne izborne komisije BiH.